Vucic, Novi Sad'daki Kazanın Ardından Sırbistan İçin Mücadele Sözü Verdi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Novi Sad'daki kazanın ardından hükümet karşıtı gösterilere yanıt vererek ülkesinin mücadelesine devam edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 22:39
Vucic, Novi Sad'daki Kazanın Ardından Sırbistan İçin Mücadele Sözü Verdi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından artan hükümet karşıtı öğrenci gösterilerine dikkat çekti.

Vucic, Sırbistan'ın 15 Şubat'ta kutladığı Sırbistan Devlet Günü vesilesiyle Sremska Mitrovica'da binlerce kişiye seslenirken, "Sırbistan için mücadele etmeye devam edeceğim. Sırbistan ABD'deki değişimlerin ardından daha güçlü olacaktır," dedi.

Öğrencilere seslenirken, "Geleceklerinizi düşünmenizi istiyorum" diyen Vucic, Sırbistan'ın kime yaptırım uygulayıp uygulamayacağına kendisinin karar verebilen bir ülke olduğunu vurguladı. Rusya'ya yaptırım uygulamayacaklarını, Çin ile dost olmak istediklerini ve Avrupa Birliği'ne üye olmak istediklerini belirtti.

Devlet Günü'nde gerçekleştirilen etkinlikler sırasında, 15 kişinin hayatını kaybettiği kazayı anmak için öğrenciler Kragujevac’ta 15 saatlik bir yol kapatma eylemi düzenledi. Belgrad'dan başlayan 4 günlük yürüyüşle Kragujevac'a ulaşan öğrenciler, gösterilere olan desteklerini sundu.

Bununla birlikte, Bosna Hersek'teki Sırbistan Günü kutlamalarına da tepkiler gelmeye devam ediyor. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic, Vucic'in kutlamalarını uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirerek bu hareketin bölgedeki barışı tehdit ettiğini ifade etti.

Becirovic, "Vucic, Bosna Hersek'in bağımsız bir devleti olduğunu unutmamalıdır" dedi ve Sırbistan ile Bosna-Hersek arasındaki ilişkilerin karmaşıklığına dikkat çekti. Diğer liderlerden gelen açıklamalar da, Sırbistan Günü kutlamalarının mevcut durumu daha da karmaşıklaştırabileceği yönünde.

Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çöktüğü ve 15 kişinin...

Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çöktüğü ve 15 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası öğrencilerin başlattığı hükümet karşıtı gösteriler Sırbistan Devlet Günü'nde de devam etti. Ülke genelinden binlerce öğrenci Devlet Günü kapsamında Kragujevac kentine gelerek kazada hayatını kaybeden 15 kişinin anısına 15 saatlik yol kapatma eylemi düzenledi.

Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çöktüğü ve 15 kişinin...

Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çöktüğü ve 15 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası öğrencilerin başlattığı hükümet karşıtı gösteriler Sırbistan Devlet Günü'nde de devam etti. Ülke genelinden binlerce öğrenci Devlet Günü kapsamında Kragujevac kentine gelerek kazada hayatını kaybeden 15 kişinin anısına 15 saatlik yol kapatma eylemi düzenledi.

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