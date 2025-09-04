Wadephul'den İsrail'e Uyarı: Gazze için İşgal Planları Uygulanmasın

Almanya, insani durum endişesi ve Batı Şeria uyarısıyla net mesaj verdi

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD merkezli X platformunda yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile bir kez daha telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Wadephul, görüşmede birçok konuda koordinasyon sağlandığını belirterek, Hamas'ın esirleri serbest bırakması ve savaşın sona ermesi için gerekli koşulların oluşturulması konusunda hemfikir olduklarını aktardı.

Bakan, görüşme kapsamında Gazze Şehri için işgal planlarının uygulanmaması çağrısında bulunduğunu ifade etti: "Aynı zamanda İsrail hükümetine Gazze şehri için işgal planlarını uygulamaması çağrısında bulundum. Bunlar (planlar) insani durumu daha da kötüleştirecektir."

Wadephul ayrıca Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardım ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi ve görüşmede İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme planlarına karşı açık uyarılarda bulunduğunu kaydetti.

Almanya'nın kalıcı barışın temeli olarak müzakere edilmiş iki devletli çözümü desteklemeye devam ettiğini vurgulayan Wadephul, bu hedef doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.