Wadephul: İsrail'in Filistin İlhakı Çözüm Şansını Baltalıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak girişiminin çatışmaları kalıcı olarak çözme şansını baltaladığını ve acil önlemler gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 11:21
Almanya: İlhak adımları barış umutlarını zedeliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in Filistin topraklarını uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhakına yönelik her türlü adımın çatışmalardaki çözüm şansını baltaladığını söyledi.

New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere Berlin'den ayrılmadan önce basın mensuplarına konuşan Wadephul, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını "tamamen yanlış bir yol" olarak nitelendirdi ve ekledi: "İşgal altındaki toprakların uluslararası hukuka aykırı bir şekilde ilhakına yönelik her türlü adım, çatışmayı kalıcı olarak çözme şansını da baltalamaktadır."

Wadephul, "Almanya için Filistin Devleti'nin tanınması, sürecin daha çok sonunda yer almaktadır ancak böyle bir süreç şimdi başlamalıdır." değerlendirmesinde bulundu. Bakan, bölgenin şu anda ihtiyaç duyduğunu belirttiği öncelikleri şu ifadelerle sıraladı: acil bir ateşkes, Gazze halkına çok daha fazla insani yardım ve rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması.

Alman Bakan ayrıca iki devletli çözümün, hem İsraillilere hem de Filistinlilere barış, güvenlik ve onur içinde bir yaşam sürme imkanı sunabileceğini vurguladı.

Haberde, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz'in Filistin Devleti'ni resmen tanımasının ardından, Fransa, Malta ve Lüksemburg dahil çok sayıda ülkenin bu hafta BM Genel Kurulu'nda aynı yolu izlemesinin beklendiği belirtildi.

Liderlerin ayrıca Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin uluslararası bir konferansa katılmalarının beklendiği kaydedildi.

