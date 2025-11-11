WALANT ile Ağrısız Lokal Anestezi: Diyarbakır’da El Cerrahisinde Yeni Dönem

Yayın Tarihi: 11.11.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:09
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurulan WALANT (Wide Awake Local Anesthesia No Tourniquet) Odası, el cerrahisinde uygulama ve hasta deneyimini değiştiren yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. Yöntemin temel hedefi sadece ameliyat sırasında ağrıyı gidermek değil, lokal anestezinin bile ağrısız yapılması üzerine kurulu.

Hasta odaklı yaklaşım

El Cerrahisi Uzmanı Dr. Kemal Zencirli, WALANT’ın yalnızca bir solüsyon tanımı olmadığını, hasta psikolojisini merkeze alan bütünsel bir yaklaşım olduğunu vurguluyor. Dr. Zencirli, "Biz bu odada hastaya sadece ameliyatı ağrısız yapmakla yetinmiyoruz. Bu yetişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da geçerli. Hastayı korkutmadan, ikna ederek, anlayacağı dilden konuşarak ameliyata hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocuklarda kaygısız ameliyat

Çocukların ameliyathane korkusuna izin verilmediğini belirten Zencirli, uygulamayı şöyle anlattı: "Çocuklarımızı aileleri ile birlikte ilk olarak WALANT hemşiremizle beraber karşılıyoruz. Güler bir yüz ve minik hediyelerle beraber çocuğumuzun güvenini kazanıyor ve anlayabileceği şekilde işlemi anlatıyoruz. Anne veya babadan herhangi biriyle çocuğun güven duyacağı bir ortam oluşturuyoruz ve cerrahi işlemi gerçekleştiriyoruz."

Konforlu ve güvenli ameliyat ortamı

Zencirli, klasik ameliyathane ortamının hastaları yalnız bırakıp kaygıyı artırdığını belirterek WALANT odasının farkını şu sözlerle açıkladı: "Burada hasta yalnız değil. Gerekirse annesi, babası ya da bir yakını yanında olabiliyor. Hastalara sevdiği müzikler eşliğinde cerrahi işlem uygulanarak tedirginliklerini en aza indiriyoruz. Onlara, ameliyathane ortamının aslında korktukları gibi olmadığını gösteriyoruz."

Tıbbi güvenlik ve ekonomik avantajlar

WALANT yöntemiyle yapılan uygulamaların tıbbi açıdan güvenli olduğunu belirten Zencirli, "WALANT odasında cerrahi işlemlerden sonra enfeksiyon açısından ameliyathaneden bir farkı bulunmamaktadır. Ayrıca daha az tıbbi atık, daha az sağlık çalışanı ile ekonomik olarak da ülkemize ciddi katkıda bulunmaktadır. Enfeksiyon ve ekonomi ile ilgili WALANT avantajları literatürde sıklıkla desteklenmektedir" dedi. Bu açıklama, yöntemin hem hasta güvenliği hem de maliyet etkinliği açısından önemli avantajlar sunduğunu vurguluyor.

Türkiye için örnek uygulama

İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nden sonra Türkiye’de ikinci WALANT odasının Diyarbakır’da açıldığını belirten Zencirli, "Bu uygulama sadece Diyarbakır’a değil, Türkiye’ye ve dünyaya örnek olabilir. Buradan bilimsel yayınlar yaparak bunu göstermek istiyoruz. 10 yaş altı çocuklar ve ayrıca bebekler ilk kez bu yöntemle hastanemizde alınıyor" ifadelerini kullandı. WALANT odasının yaygınlaşması, el cerrahisinde hasta konforunu ve erişilebilirliği artırma potansiyeli taşıyor.

