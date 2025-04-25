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Washington'da 1915 Olayları İçin Protesto Düzenlendi

Washington'da Türk-Amerikan toplumu, 1915 olaylarını protesto ederek Ermeni iddialarını kınadı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 04:24
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 04:24
Washington'da 1915 Olayları İçin Protesto Düzenlendi

Washington'da 1915 Olayları Protesto Edildi

ABD'nin başkenti Washington'da, 1915 olaylarına dair Ermeni iddialarını protesto etmek amacıyla Türk-Amerikan toplumu bir araya geldi. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde toplanan kalabalık, Ermeni iddialarının gerçeği yansıtmadığını ABD kamuoyuna duyurmak için seslerini yükseltti.

Protestoya Yerel Destek

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve birçok Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde gerçekleştirilen protestoya, ABD'nin farklı eyaletlerinden gelen vatandaşlar katıldı. Etkinlik boyunca, Ermeni terör örgütü ASALA'nın şehit ettiği Türk diplomatların fotoğrafları taşındı ve katılımcılar saygı duruşunda bulundu.

Türk Bayraklarıyla Ses İştan

Yürüyüşe katılan Türk toplumu, asılsız Ermeni iddialarına karşı Türk bayrakları ve dövizlerle saatlerce nöbet tuttu. Gösteride, tarihin çarpıtıldığına dikkat çekerek, uluslararası kamuoyunun konuyla ilgili sağlıklı bilgilere ulaşmasının önemini vurguladı.

Destekleyici Diaspora Üyeleri

Protesto sırasında Azerbaycan vatandaşları, Ahıska Türkleri ve diğer bazı diaspora üyeleri de Türk toplumunu destekleyerek yalnız bırakmadı. Aynı zamanda, akşam mesai bitiminde, Washington'da az sayıda bir grup Ermeni, Azerbaycan Büyükeliliği, Türk Büyükeliliği ve Büyükelçilik konutu önünden sloganlar atarak geçti.

ABD'nin başkenti Washington ve civarında yaşayan Türk-Amerikan toplumu üyeleri, 1915 olaylarının...

ABD'nin başkenti Washington ve civarında yaşayan Türk-Amerikan toplumu üyeleri, 1915 olaylarının Ermeniler tarafından çarpıtılmasını protesto etti. ABD'nin bir çok farklı eyaletinden gelerek Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde toplanan Türkler, Ermenilerin 1915 yılında yaşandığını iddia ettiği olayların gerçeği yansıtmadığını, ABD vatandaşlarına duyurmak için protesto düzenledi. Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve diğer bazı Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bir araya gelen topluluk, Ermeni terör örgütü ASALA'nın şehit ettiği Türk diplomatların fotoğraflarını taşıdı ve saygı duruşunda bulundu.

ABD'nin başkenti Washington ve civarında yaşayan Türk-Amerikan toplumu üyeleri, 1915 olaylarının...

ABD'nin başkenti Washington ve civarında yaşayan Türk-Amerikan toplumu üyeleri, 1915 olaylarının Ermeniler tarafından çarpıtılmasını protesto etti. ABD'nin bir çok farklı eyaletinden gelerek Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde toplanan Türkler, Ermenilerin 1915 yılında yaşandığını iddia ettiği olayların gerçeği yansıtmadığını, ABD vatandaşlarına duyurmak için protesto düzenledi. Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve diğer bazı Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bir araya gelen topluluk, Ermeni terör örgütü ASALA'nın şehit ettiği Türk diplomatların fotoğraflarını taşıdı ve saygı duruşunda bulundu.

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