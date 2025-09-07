DOLAR
Washington'da Binler Trump'ın Ulusal Muhafız Görevlendirmesini Protesto Etti

Binlerce gösterici, Trump'ın Washington'a Ulusal Muhafız konuşlandırmasını Meridian Hill Park'tan Freedom Plaza'ya yürüyerek protesto etti; tam eyalet statüsü talebi öne çıktı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 10:32
Göstericiler Freedom Plaza'ya yürüdü

ABD'nin başkenti Washington'da toplanan binlerce gösterici, Başkan Donald Trump'ın şehre Ulusal Muhafız konuşlandırmasını protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Göstericiler, Meridian Hill Park'ta bir araya gelip Beyaz Saray yakınlarındaki Freedom Plaza Meydanı'na doğru ilerledi.

Kalabalık, "Washington'da işgale son" ve "Trump hemen gitmeli" yazılı pankartlarla federal güçlerin kentteki uzun süreli varlığını sloganlarla kınadı. İnsan hakları örgütleri ve işçi sendikalarının da katıldığı eylem, konuşlandırmaya itiraz edenlerin sesini yükseltti.

Talepler: Tam eyalet statüsü ve yerel hakların korunması

Göstericiler, Washington'ın eyalet statüsünden yoksun olmasının federal kararlar karşısında kenti savunmasız bıraktığını savunarak, kent sakinlerinin haklarının korunması için tam eyalet statüsü talep etti. Yürüyüş, Ulusal Muhafızların konuşlandırılmasına tepki gösteren en büyük eylemlerden biri olarak kayda geçti.

Trump yönetiminin kararları ve uygulama

Başkan Trump, şehri "güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek" amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan ettiğini duyurmuştu. Karar kapsamında Washington polisi federal kontrol altına alınacak ve Ulusal Muhafızlar kentte görevlendirilecekti.

ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) başındaki Terry Cole'u Metropolitan Polis Departmanı için "Acil Durum Polis Komiseri" ilan etti. 14 Ağustos'ta ise 800 Ulusal Muhafız'ın başkentteki görev yerlerine yerleştirildiği açıklandı.

West Virginia, South Carolina ve Ohio gibi eyaletler de acil durum kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız personelini bölgeye göndermeye karar verdi. Yönetim, alınan güvenlik önlemleriyle kentin kısa sürede suçlulardan arındırıldığını öne sürerken, benzer adımların Chicago ve Baltimore gibi yüksek suç oranlı şehirlerde de uygulanacağı belirtildi.

Ayrıca Başkan Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte New Orleans'a da Ulusal Muhafız gönderileceğini duyurmuştu.

