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Washington'da Göz Kamaştıran Türk Festivali

Washington'da düzenlenen Türk Festivali, kültürel etkinlikleriyle büyük ilgi topladı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 02:00
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 02:00
Washington'da Göz Kamaştıran Türk Festivali

Washington'da Geleneksel Türk Festivali Coşkuyla Kutlandı

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen geleneksel Türk Festivali, katılımcılara Türk kültürünün, müziğinin ve mutfağının en güzel örneklerini tanıtma fırsatı sundu.

Festival Detayları

Her yıl Washington Türk-Amerikan Derneği (ATA-DC) tarafından geleneksel olarak organize edilen bu festival, bu yıl Kongre binasının önündeki Pennsylvania Caddesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikler ve Gösteriler

Festivalde, Türk kültürü ve mutfağının seçkin örnekleri sergilendi. Özellikle folklor ekiplerinin gösterileri, Türk halk müziği konseri ve Türk cumhuriyetlerinden gelen sanatçıların eserleri büyük ilgi topladı.

Sergi ve Eğlenceler

Osmanlı-Türk kültürünü yansıtan eserlerin sergilendiği stantlar ziyaretçilerin ilgisini çekerken, el dokuması Türk halıları, geleneksel Osmanlı kıyafetleri ve çiniler katılımcılar tarafından incelendi. Çocuklar için düzenlenen oyunlar ve canlı müzikle, katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Bölgede yaşayan binlerce Türk’ün yanı sıra, başta Amerikalılar olmak üzere çok sayıda farklı milletten insan, bu festivalde bir araya gelerek Türk kültürüyle tanışma fırsatı buldu.

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