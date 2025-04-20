Washington'da Trump Yönetimine Karşı Protestolar

Washington'da Protesto Gösterileri

ABD'nin başkenti Washington'da, Trump yönetimi ve uygulamaları, halk tarafından düzenlenen büyük bir gösteri ile protesto edildi. Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ta toplanan kalabalık, özellikle ABD Başkanı Donald Trump ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk’ı hedef aldı.

Gösterilerin Teması

Protesto sırasında, ABD hükümetinin göçmen politikasından eğitim ve sağlık hizmetlerine kadar birçok konu eleştirildi. Aynı zamanda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına hükümetin tutumu da protestocuların gündemindeydi.

Katılımcılar, farklı dövizlerle Trump ve Musk’a yönelik eleştirilerini dile getirerek Beyaz Saray’a seslerini duyurmaya çalıştılar. Ayrıca Beyaz Saray'a bakan tarafta bulunan Washington Monument çevresinde toplanan binlerce kişi benzer taleplerle hükümete karşı duruşlarını sergilediler.

Yürüyüş ve Gözaltılar

Bir süre slogan atan protestocular, ardından ABD Kongre Binası’na doğru yürüyüşe geçtiler. Gösteriler sırasında bir kişi gözaltına alındı, ancak Washington polisi gözaltının gerekçesiyle ilgili sorulara yanıtsız kaldı.

Bu protestolar, ABD'de hükümet politikalarına karşı artan tepkileri bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD'nin başkenti Washington'daki gösterilerde, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin çeşitli politikaları ve uygulamaları eleştirildi. Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ta toplanan kalabalık grup, Trump ile Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk'ı protesto etti. Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti.

ABD'nin başkenti Washington'daki gösterilerde, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin çeşitli politikaları ve uygulamaları eleştirildi. Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ta toplanan kalabalık grup, Trump ile Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk'ı protesto etti. Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti.