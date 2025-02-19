Washington'daki Uçak Kazası Sonrası ABD'lilerin Hava Yolculuğuna Güven Azaldı

Washington'daki Uçak Kazası Hava Yolculuğuna Güveni Sarstı

ABD'nin başkenti Washington'da helikopterle uçağın çarpıştığı trajik kaza sonrasında, ülkede yapılan anketler, ABD'lilerin hava yolculuğuna olan güveninin önemli ölçüde azaldığını gösterdi.

Associated Press (AP) ve NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen ortak ankette, hava yolculuğunun emniyeti konusunda güven duyan ABD'lilerin oranının 2024 yılına kıyasla yüzde 7 azaldığı gözlemlendi.

Güven Düşüşü ve Ulaşım Tercihleri

6-10 Şubat tarihleri arasında yapılan araştırmada, hava yolculuğunun güvenli olmadığına inanan ABD'lilerin oranının yüzde 12'den yüzde 20'ye yükseldiği kaydedildi.

Ankete katılanların yaklaşık üçte ikisi, yürüyüşün ya da araç kullanmanın güvenli ulaşım yöntemleri olduğunu düşünmekte; ancak yalnızca yarısı metro veya hafif raylı sistemin güvenli olduğunu belirtmektedir.

Uçak Kazası Detayları

29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında meydana gelen kazada, American Airlines'a ait bir yolcu uçağı ile Black Hawk tipi bir askeri helikopter çarpışmıştı. Kazanın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Washington yakınlarındaki havalimanı civarında gerçekleşen bu üzücü olayda, 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu helikopter, Potomac Nehri'ne düşmüştü. Yetkililer, kazada kurtulan olmadığını bildirmişti.

Önceki bilgiler çerçevesinde, hayatını kaybeden 67 kişiden 55'inin kalıntılarına ulaşıldığı ve kimliklerinin tespit edildiği duyurulmuştu.