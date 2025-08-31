DOLAR
Washington Post: Trump'ın Gazze planı, 2 milyon Filistinlinin 'gönüllü' olarak taşınmasını öngörüyor

Washington Post'un aktardığı 38 sayfalık TRUST planı, Gazze'yi ABD vesayetine alıp turizm-teknoloji merkezine dönüştürmeyi ve 2 milyon Filistinliyi "gönüllü" taşıma programını içeriyor.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 16:35
Washington Post: Trump yönetiminin Gazze planı detayları

Washington Post'ta yayımlanan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Gazze için hazırladığı 38 sayfalık taslak plan, bölgenin statüsüne ilişkin radikal öneriler içeriyor. Belge, "Gazze yeniden inşa, ekonomik ivme ve dönüşüm mütevelliyeti (TRUST)" başlığını taşıyor ve Gazze'de uzun süreli bir ABD vesayetini öngörüyor.

Planın ana hatları

Habere göre plan, Gazze'nin yönetiminin ABD tarafından devralınmasını ve en az 10 yıl süreyle yetkili bir vesayet uygulanmasını temel alıyor. Ayrıca bölgenin yeniden yapılandırılarak turistik tatil ve ileri teknoloji üretim merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

Yerinden etme ve tazminat öngörüleri

Planın tartışmalı bir maddesi ise Gazze'de yaşayan 2 milyon Filistinli nüfusun, yeniden inşa sürecinde "gönüllü" olarak başka ülkelere veya sınırlı, güvenli bölgelere geçici olarak yerleştirilmesini öngörmesi. Yeniden yerleştirme programını üstlenecek firma tarafından Gazzelilere 5 bin dolar nakdi ödeme yapılması ve Gazze dışında yaşayacakları yerlerin kira giderlerinin 4 yıl boyunca karşılanması teklif ediliyor.

İsraillilerin rolü ve belgenin statüsü

TRUST belgesinde, Gazze'de yardımların dağıtımını üstlenecek ve bölgedeki büyük açlıktan sorumlu tutulan İsrail ve ABD güdümlü bir yapı olarak tasarlanan "Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF)" önerisine dair İsrailli imzalar bulunduğu belirtiliyor. Haberde isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Trump yönetiminin üzerinde çalıştığı çeşitli planlar olduğunu ve bu taslağın henüz resmi onay almadığını vurguladı.

Kaynaklar ayrıca belgenin, Trump'ın bölgeyi "Orta Doğu'nun Turizm Merkezi" haline getirme vizyonu üzerine tasarlandığını ifade etti.

