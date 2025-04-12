WFP İcra Direktörü Yardımcısı Skau'dan Uluslararası Topluma Suriye İçin Acil Yardım Çağrısı

Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Carl Skau, uluslararası topluma Suriye'deki insani durumu iyileştirmek için acilen adım atılması gerektiğini vurguladı. Skau, Suriye halkının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yaptırımların hafifletilmesi ve kapsamlı yardım programlarına yatırım yapılmasının önemine dikkat çekti.

Suriye'de Operasyon Büyütülüyor

Skau, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde 7 bölgesel ofisimiz var. Geçiş sürecinde operasyonlarımızı büyütmeye çalışıyoruz" dedi. Bu büyüme hedefinin, Suriye'de yaşayan insanların hayatlarını düzeltmeye yönelik olduğunu ifade etti.

Gazze'de Yaşanan Gıda Krizi

Ayrıca Gazze'deki gıda durumu hakkında da bilgiler veren Skau, mevcut kaynakların sınırlı olduğunu belirterek acil yardıma ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. "Elimizdeki gıda ve temel ihtiyaç maddeleri her geçen gün azalıyor" dedi.

WFP, Suriye ve Gazze'deki insani krizleri hafifletmek için daha fazla destek bekliyor. Skau'nun çağrısı, uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlıyor.

Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Carl Skau, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2025'te AA muhabirinin sorularını yanıtladı.