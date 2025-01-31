WhatsApp, 90 Gazeteci ve Aktivistin İsrail Casus Yazılımıyla Hedef Alındığını Açıkladı

WhatsApp'tan Endişe Verici Açıklama

Meta bünyesindeki anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum üyesinin İsrail merkezli Paragon Solutions adlı firma tarafından geliştirilen casus yazılımıyla hedef alındığını duyurdu.

Saldırının Boyutu ve Yöntemi

The Guardian gazetesinin haberine göre, WhatsApp yetkilileri, bu kullanıcıların bilgilerinin ele geçirildiği konusunda yüksek güven duyduklarını bildirdi. Saldırıların, grup sohbetlerine gönderilen kötü amaçlı PDF dosyaları aracılığıyla gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

Bir WhatsApp yetkilisi, söz konusu saldırıların 2024 Aralık'ta kesintiye uğradığını, ancak hedeflerin ne kadar süreyle tehdit altında olduğunun net olarak bilinmediğini belirtti.

Yasal Süreç Başlatılacak

WhatsApp, Paragon'a yasal uyarı mektubu gönderdiğini ve bu şirkete karşı yasal işlem başlatacağını açıkladı. Yetkili, bu durumu, siber saldırılara işaret ederek, "Bu casus yazılım şirketlerinin hukuka aykırı eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğinin son örneğidir." şeklinde değerlendirdi.

Ayrıca WhatsApp, bu saldırıdan etkilenen kişilere doğrudan bilgilendirme yapıldı. Ancak saldırının arkasında kimlerin olduğu hala net bir şekilde açıklanmadı ve Paragon henüz iddialara cevap vermedi.

Casus Yazılımın Etkileri

Paragon'un geliştirdiği Graphite adlı casus yazılım, bir telefona bulaştığında, yazılımı kontrol eden kişinin WhatsApp gibi şifreli uygulamalardan gelen mesajları okuyabilmesine ve telefona tamamen erişebilmesine olanak tanıyor.