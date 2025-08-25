Wight Adası'nda Helikopter Tarlaya Düştü — Acil Ekipler Sevk Edildi

Olay yeri: Shanklin Yolu | Saat: 09.24

İngiltere'nin güneyindeki Wight Adası'nda bir helikopterin tarlaya düşmesi üzerine bölgeye çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi.

Hampshire ve Wight Adası Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kazanın Shanklin Yolu üzerinde gerçekleştiği ve gelen ihbar üzerine polis ekiplerinin yerel saatle 09.24'te olay yerine çağrıldığı bildirildi.

Açıklamada, helikopterde kaç kişinin bulunduğu ve yaralı olup olmadığı konusunun henüz netlik kazanmadığı vurgulandı. Polis ekipleri bölgedeki çok sayıda acil servis aracının bulunduğunu belirterek, yolun trafiğe kapatıldığını ve vatandaşların bölgeden uzak durmalarını istedi.

Hava Ambulans Servisi ise olay yerine bir doktor ve uzman sağlık görevlisinden oluşan yoğun bakım ekibinin sevk edildiğini, ekiplerin acil servis personeliyle birlikte müdahale ettiğini açıkladı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre görgü tanığı Leigh Goldsmith, helikopterin yere çakılmadan önce dönerek sarmal hareketler yaptığını ve ardından çalılıklara çarptığını gördüğünü aktardı. Goldsmith, helikopterde 4 kişi bulunduğunu düşündüğünü ve helikopterin hava yastıklarının açıldığını öne sürdü.

Olayla ilgili resmi açıklamalar ve müdahale çalışmaları devam ediyor; yetkililerden gelecek yeni bilgiler bekleniyor.