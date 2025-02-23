Witkoff, Gazze'deki Ateşkesin Sürdürülmesi İçin Bölgeye Gidiyor

Witkoff, Gazze'deki Ateşkes İçin İleri Hedefleri Belirliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının devam ettirilmesine yönelik önemli adımlar atmak üzere bu hafta bölgeye gideceğini duyurdu. CNN'e verdiği bilgilerde, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik imzalanan kırılgan ateşkes anlaşması için yapılacak görüşmeler kapsamında bölgeye ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

Hamas Hakkındaki Görüşleri

Witkoff, Hamas ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Gazze'deki yönetimin hiçbir parçası olamaz" ifadesini kullandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olan ilişkisine dikkat çeken Witkoff, Netanyahu'nun iç politikadaki baskılara rağmen, anlaşmanın sürmesi konusundaki iyi niyetli yaklaşımına inandığını ifade etti.

Rehinelerin Serbest Bırakılması İçin Beklentiler

Witkoff'un açıklamalarında, rehinelerin serbest bırakılması sürecine dair önemli detaylar yer aldı. "Rehinelerin salıverilmesini istiyor, bu kesin. Ayrıca İsrail devletini korumak istiyor. Bu nedenle kırmızı bir çizgisi var," diyen Witkoff, bu çizginin Hamas'ın herhangi bir yönetim organında yer alamayacağını belirtti.

Ukrayna ile Maden Anlaşması Beklentisi

Ayrıca, Witkoff, Ukrayna'nın bu hafta ABD ile maden hakları konusundaki anlaşmayı imzalayabileceği öngörüsünü de paylaştı. "Bu hafta bir anlaşmanın imzalanmasını bekliyorum" şeklinde konuştu.

Putin İle Görüşme İlişkisi

Witkoff, bu ay içinde gözaltına alınan bir Amerikalının serbest kalması için yapılan çalışmalar çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiğini ifade etti. Bu röportaj sırasında Rusların bir barış anlaşmasına varma konusundaki samimiyetinin altını çizdi.

Netanyahu'dan Açıklama ve Hamas'tan Gelen Yanıt

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "İsrailli esirleri küçük düşüren törenler ve propaganda amacıyla kullanıldıkları" belirtilerek, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının askıya alındığı bildirildi. Öte yandan, Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi ise İsrail'in 151'i müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış 620 Filistinli esiri serbest bırakacağına dair bir duyuru yaptı.