World Drone Cup: Dünyanın En İyi Dron Pilotları TEKNOFEST İstanbul'da

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen World Drone Cup'ta, dünyanın en iyi dron pilotları İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Yarışma, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor.

Yarışma Detayları

Etkinlik, 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST programı içinde yer alıyor. World Drone Cup'ta, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı dronlarla pilotlar özel olarak hazırlanan zorlu parkurlarda ter dökecek.

Şampiyonada 26 farklı ülkeden gelen 32 yarışmacı mücadele edecek. Katılımcılar arasında Güney Kore'den İspanya'ya, Ukrayna'dan Fransa'ya dek temsilciler bulunuyor. Türkiye'yi kimin temsil edeceği ise Teknofest Drone Şampiyonası sonucunda belirlenecek.

STM'nin Standı ve Gençlere Yönelik Etkinlikler

Açıklamaya göre STM, teknoloji ve bilim farkındalığını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST 2025'te milli mühendislik gücüyle geliştirdiği teknolojilerini gençlerle buluşturacak. STM standında yer alacak modeller arasında MİLGEM'in 5. gemisi TCG İSTANBUL, STM500 küçük boyutlu milli denizaltı tasarımı, KARGU milli vurucu İHA ve TOGAN milli gözcü İHA maketleri bulunacak.

TEKNOFEST süresince STM standında gençler ve çocuklar için çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Ziyaretçiler FPV dron simülasyon alanı'nda kullanım deneyimi yaşayacak, Dijital Hafıza Oyunu ile savaş gemileri ve İHA'ları bulmaya çalışacak. Minikler hayallerindeki gemi, denizaltı, uçak ve İHA tasarımlarını kağıda dökerek dijital uzay alanında gerçeğe dönüştürecek. Öğrenciler ise yetkinlik dijital anketi ile STM'de hangi mühendislik alanında çalışabileceklerini deneyimleyecek.

Ziyaretçiler ayrıca STM'nin staj, aday mühendislik ve kariyer fırsatları hakkında bilgi alabilecek.

STM'den Mesaj

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, TEKNOFEST'in Türkiye'nin teknoloji vizyonunu genç nesillerle buluşturan en önemli etkinlik olduğunu vurguladı. Güleryüz, açıklamasında "STM olarak, milli mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz teknolojilerimizi bu yıl Lefkoşa ve Mavi Vatan etkinliklerinden sonra, İstanbul'da gençlerle paylaşacak olmanın heyecanı içindeyiz. Savunmada bağımsızlık vizyonumuzu paylaştığımız TEKNOFEST'e herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.