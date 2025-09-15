World Drone Cup: Dünyanın En İyi Dron Pilotları TEKNOFEST İstanbul'da

World Drone Cup'ta 26 ülkeden 32 pilot, 17-21 Eylül'de TEKNOFEST İstanbul'da zorlu parkurlarda yarışacak; STM milli teknolojilerini gençlerle buluşturacak.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 15:05
World Drone Cup: Dünyanın En İyi Dron Pilotları TEKNOFEST İstanbul'da

World Drone Cup: Dünyanın En İyi Dron Pilotları TEKNOFEST İstanbul'da

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen World Drone Cup'ta, dünyanın en iyi dron pilotları İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Yarışma, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor.

Yarışma Detayları

Etkinlik, 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST programı içinde yer alıyor. World Drone Cup'ta, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı dronlarla pilotlar özel olarak hazırlanan zorlu parkurlarda ter dökecek.

Şampiyonada 26 farklı ülkeden gelen 32 yarışmacı mücadele edecek. Katılımcılar arasında Güney Kore'den İspanya'ya, Ukrayna'dan Fransa'ya dek temsilciler bulunuyor. Türkiye'yi kimin temsil edeceği ise Teknofest Drone Şampiyonası sonucunda belirlenecek.

STM'nin Standı ve Gençlere Yönelik Etkinlikler

Açıklamaya göre STM, teknoloji ve bilim farkındalığını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST 2025'te milli mühendislik gücüyle geliştirdiği teknolojilerini gençlerle buluşturacak. STM standında yer alacak modeller arasında MİLGEM'in 5. gemisi TCG İSTANBUL, STM500 küçük boyutlu milli denizaltı tasarımı, KARGU milli vurucu İHA ve TOGAN milli gözcü İHA maketleri bulunacak.

TEKNOFEST süresince STM standında gençler ve çocuklar için çok sayıda etkinlik düzenlenecek. Ziyaretçiler FPV dron simülasyon alanı'nda kullanım deneyimi yaşayacak, Dijital Hafıza Oyunu ile savaş gemileri ve İHA'ları bulmaya çalışacak. Minikler hayallerindeki gemi, denizaltı, uçak ve İHA tasarımlarını kağıda dökerek dijital uzay alanında gerçeğe dönüştürecek. Öğrenciler ise yetkinlik dijital anketi ile STM'de hangi mühendislik alanında çalışabileceklerini deneyimleyecek.

Ziyaretçiler ayrıca STM'nin staj, aday mühendislik ve kariyer fırsatları hakkında bilgi alabilecek.

STM'den Mesaj

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, TEKNOFEST'in Türkiye'nin teknoloji vizyonunu genç nesillerle buluşturan en önemli etkinlik olduğunu vurguladı. Güleryüz, açıklamasında "STM olarak, milli mühendislik gücümüzle geliştirdiğimiz teknolojilerimizi bu yıl Lefkoşa ve Mavi Vatan etkinliklerinden sonra, İstanbul'da gençlerle paylaşacak olmanın heyecanı içindeyiz. Savunmada bağımsızlık vizyonumuzu paylaştığımız TEKNOFEST'e herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TİHEK Başkanı Fahrettin Altun’un Oğlu Mustafa Bilge Altun Evlendi
2
Güney Kore, Kore Savaşı'nda Ölen 30 Çinli Askerin Kemiklerini İade Etti
3
Manavgat'ta Beşiktaş Antrenörü Alperen Coşar Bahçede Ölü Bulundu
4
İsrail, Gazze'den Zorla Göç Ettirdiği Filistinlileri El-Mevasi'de Hedef Alıyor
5
Doğan Bekin: İbrahim Anlaşmalarından Çekilme Beklentisi — Doha Zirvesi Kritik
6
World Drone Cup: Dünyanın En İyi Dron Pilotları TEKNOFEST İstanbul'da
7
Rubio: Hamas silahsızlandırılmadan ve esirler serbest kalmadan Gazze'de barış olmaz

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü