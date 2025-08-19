DOLAR
WSJ: Zelenskiy, Trump Görüşmesinde Toprak Değişimini Doğrudan Reddetmedi

WSJ: Zelenskiy, Trump görüşmesinde 'toprak değişimini' doğrudan reddetmedi; 'orantılı takas', terim değişikliği ve büyük silah-taahhütleri gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 10:01
WSJ: Zelenskiy, Trump Görüşmesinde Toprak Değişimini Doğrudan Reddetmedi

WSJ: Zelenskiy, Trump Görüşmesinde Toprak Değişimini Doğrudan Reddetmedi

Yetkililer görüşmede 'orantılı takas' ve terim değişikliğinin tartışıldığını aktarıyor

Wall Street Journal'ın isminin açıklanmasını istemeyen, konuya yakın yetkililere dayandırdığı habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmede toprak değişimi fikri doğrudan reddedilmedi.

Yetkililer, liderlerin görüşmesinde 'toprak değişimi' konusunun ele alındığını ve Zelenskiy'nin nüfusun yer değiştirmesinin zorluklarına dikkat çektiğini belirtti. Aynı yetkililer, Zelenskiy'nin Ukrayna Anayasası'nın toprak teslimine izin vermediğini de vurguladığını aktardı.

Haberde, Zelenskiy'nin görüşmede ayrıca 'orantılı takas' seçeneğini gündeme getirdiği iddia edildi. Yetkililer, Trump'ın liderlerden 'ateşkes' kelimesini kullanmayı bırakmalarını istediğini ve bunun yerine 'mütareke' veya 'öldürmeyi durdurma' ifadelerinin benimsenmesi konusunda anlaşıldığını söyledi.

Avrupalı liderlerin, Ukrayna'nın toprak kayıplarını Trump'ın anlayacağı bir üslupla açıkladıklarını öne süren yetkililer, Rusya'nın tüm Donbas bölgesini talep etmesinin ABD'den Trump'ın memleketi olan eyaletin teslim edilmesini istemeye benzetildiğini iddia etti.

Haberde ayrıca, Ukrayna'nın güvenlik garantileri karşılığında ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı ve 50 milyar dolarlık insansız hava aracı üretim anlaşması teklif ettiği belirtildi.

Toplantıya, Zelenskiy ve Trump'ın yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katıldı.

Haberde ayrıca, Donald Trump'ın 15 Ağustos'ta Alaska'da Vladimir Putin ile görüştüğü ve nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurduğu hatırlatıldı.

Not: Haber, WSJ'nin yetkililere dayandırdığı iddiaları aktarmaktadır.

