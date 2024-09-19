X Platformu Brezilya'daki Erişim Yasağını Kasıtsız İhlal Ettiğini Açıkladı

X Platformu Brezilya'daki Yasağın Kasıtsız İhlalini Açıkladı

Brezilya'da bulunan kullanıcılarına erişim sorunları yaşayan X platformu, bu durumun aynı zamanda "kasıtsız" bir ihlal olduğunu duyurdu. Yüzde yüz Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya sitesi, alınan tedbirlerin geçişli olduğunu vurgulayarak, mevcut sorunları çözüme kavuşturma yönünde Brezilya devleti ile görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Sosyal Medya Platformundan Açıklama

X'in resmi açıklamasında, "Kullanıcılarımıza en iyi hizmet sunmak adına sunuculara erişim şeklimizi değiştirdik," ifadeleri yer aldı. Bu değişiklik neticesinde bazı Brezilyalı kullanıcılara geçici olarak X'e erişim sağlama imkânı tanındığı ifade edildi.

Brezilya'daki Olaylar Nasıl Gelişti?

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturması çerçevesinde, X platformundan veri talep etmiş ve belirli hesapların engellenmesini istemişti. Bu talep reddedilince, mahkeme X'e 24 saat içinde yasal bir temsilci atama süresi tanıdı.

Tanınan bu sürede X, yasal temsilcisini atayamayınca, Yüksek Mahkeme 31 Ağustos’ta platforma erişim engeli getirme kararı aldı. Engellemenin ardından, Brezilya’daki birçok X kullanıcısı, sosyal medya platformuna yeniden ulaşma fırsatı buldu.

Elon Musk'ın Tepkisi

Musk, durumu değerlendirerek, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve bu konuda sözde bağımsız yargıçların siyasi sebeplerle müdahale etmemesi gerekiyor," şeklinde bir paylaşımda bulundu.