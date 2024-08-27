X Sosyal Medya Platformu Yanlış Bilgileri Engellemek İçin Yapay Zeka Botunu Güncelledi

X Yapay Zeka Botunda Önemli Güncelleme

Sosyal medya platformu X, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimleri öncesinde yanlış bilgilendirmeyi önlemek amacıyla yapay zeka botu Grok'ta önemli değişiklikler yaptı.

Yanlış Bilgilerin Önlenmesi İçin Adımlar

Michigan, Minnesota, New Mexico, Pennsylvania ve Washington'dan seçim yetkilileri, X'in sahibi Elon Musk'a gönderdikleri mektupta, Grok'un seçimlerle ilgili hatalı bilgiler sunduğunu dile getirdiler. Bu gelişmenin ardından, Grok, kullanıcılara seçimle ilgili olarak yetkili internet sitelerine yönlendirme yapacak biçimde güncellenmiştir.

Yeni Yönlendirme Özelliği

Yenilenen yapay zeka botu, seçimler hakkında bilgi almak isteyen kullanıcılara Vote.gov gibi güvenilir kaynakları göstermekte. Böylelikle, hatalı beslemelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Premium Üyeler İçin Devam Eden Sorunlar

Öte yandan, sadece Premium+ üyelerine sunulan Grok'un, seçim adayları ile ilgili yapay zeka tarafından üretilmiş "aldatıcı" görüntüleri üretmeye devam ettiği saptandı.