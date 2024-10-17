X Sosyal Medya Platformunda Engelleme Özelliği Yeni Bir Dönüşüm Yaşayacak

X Sosyal Medya Platformunda Engelleme Özelliği Değişiyor

X sosyal medya platformu, 'kullanıcıları engelleme' özelliğinde önemli bir güncelleme yapma kararı aldı. Yapılan bu değişiklikle birlikte, bir kullanıcının engellediği kişiler, söz konusu kullanıcının paylaşımlarını görebilecek ancak bu paylaşımlara etkileşimde bulunamayacaklar.

Resmi Açıklama ve Değişikliklerin Detayları

X'in resmi hesabından yapılan açıklamada, engelleme özelliğinde yapılacak değişiklikler ayrıntılı olarak aktarıldı. Profilini gizli tutmayan bir kullanıcı, engellediği kişilerin gönderilerini görebileceği fakat beğeni veya yorum yapma gibi etkileşimlerde bulunamayacağı ifade edildi. Şeffaflık ve Güvenlik

Açıklamada, "Engelleme özelliği, kullanıcılar tarafından kapalı bilgi paylaşımı gibi kötü niyetli amaçlarla kullanılabiliyor" denilerek, bu yeniliğin platform üzerindeki 'şeffaflığı' artıracağı vurgulandı. Kullanıcıların paylaşımlarının kimler tarafından görülebileceği konusundaki kaygıları nedeniyle hesaplarını gizlemeleri önerildi.

Eleştiriler ve Uygulama İhlalleri

Amerikan milyarder Elon Musk'ın 2022 yılında X'i satın almasının ardından, engelleme özelliğine yönelik pek çok eleştiri ortaya çıkmıştı. Medya kaynaklarında, yapılan bu değişikliğin App Store ve Google Play şartlarını ihlal edebileceği konusuna da dikkat çekildi. Bu platformların hüküm ve koşulları, sosyal medya uygulamalarının kullanıcılar arasında 'taciz ya da zorbalık' gibi durumları filtreleme imkanını sunması gerektiğini belirtiyor.

Önceki benzer bir uygulama 2013 yılında, Twitter adıyla bilinen platformda gerçekleştirilmiş ancak büyük tepkilerle karşılaşmış ve kısa süre içinde kaldırılmıştı.