Yahya Sinvar İçin Kayseri'de Gıyabi Cenaze Namazı

Kayseri'de Gıyabi Cenaze Namazı Düzenlendi

İsrail'in gerçekleştirilen saldırıları sonucunda yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Kayseri Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde, öğle namazından sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bürüngüz Camii önünde bir araya gelen vatandaşlar, bu anlamlı törene katıldı.

Topluluk Bir Araya Geldi

Gıyabi cenaze namazına katılanlar arasında kadınlar ve çocukları da görebilmek mümkündü. Platform üyeleri ile birlikte yapılan duada, Filistin'in özgürlüğü için dilekte bulunuldu.

İfade Edilen Duygular

Duadan sonra katılımcılar, tekbir getirerek, "Şehit Yahya, yolun yolumuz" şeklindeki sloganları haykırdı. Bu etkinlik, Yahya Sinvar'a olan saygıyı bir kez daha pekiştirmiş oldu.

İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Kayseri'de, Kayseri Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde öğle namazından sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bürüngüz Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Kayseri'de, Kayseri Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde öğle namazından sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bürüngüz Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Kayseri'de, Kayseri Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde öğle namazından sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bürüngüz Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.