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Yair Netanyahu: Şin-Bet Babamı Devirme Çabasında

Yair Netanyahu, Şin-Bet'in babası Binyamin Netanyahu'yu devirmeye çalıştığını iddia ederek, yürütülen soruşturmalara tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 12:19
Yair Netanyahu: Şin-Bet Babamı Devirme Çabasında

Yair Netanyahu'dan Çarpıcı İddia

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) babasının liderliğindeki koalisyon hükümetini devirmeye yönelik bir çaba içinde olduğunu savundu.

Sosyal Medya Üzerinden Açıklamalar

Yair Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "gizli belgelerin basına sızdırılması" üzerine yürütülen polis soruşturmasına değinerek, şu ana kadar 5 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Başbakanlık Ofisi'nde bazı isimlerin de konuya dahil olduğunu belirtti.

Yolsuzluk Davaları ve Darbe İddiaları

Netanyahu’nu hedef alan yolsuzluk davalarını gündeme getiren Yair, bu durumun savcılar, mahkeme ve medya tarafından babasına yönelik bir darbe teşebbüsü olduğunu ileri sürdü.

Soruşturma ve Şantaj İddiaları

Soruşturma kapsamında, İsrail polisinin Gazze'ye yönelik saldırıların ilk günleri ile ilgili bir çalışma yürüttüğü bilgisi mevcut. Yürütülen soruşturmada 5 kişi gözaltına alınırken, İsrail basınında birçok iddia gündeme geldi. Özellikle, Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman'ın, 7 Ekim 2023 sonrası Netanyahu ile eski askeri sekreteri Tümgeneral Avi Gil arasında yapılan toplantıların tutanaklarına erişim sağlamak adına bir askeri yetkiliyi "hassas görüntülerle" şantaj yaptığına dair haberler dikkat çekti.

Netanyahu'nun ofisi ise, yürütülen soruşturmanın hedefinde olduklarını iddia etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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