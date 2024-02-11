Yakınları Gazze'de esir tutulan İsrailliler otoyol kapattı

Başbakan Binyamin Netanyahu yönetiminin Gazze'deki ateşkes ve esir değişimi anlaşmasını reddetmesine tepki gösteren İsrailli esir yakınları, Tel Aviv'in ana otoyolunu trafiğe kapattı. İsrailli grup, "Halk 1-Hükümet 0", "Suçlular hükümeti" yazan pankartlarla slogan attı.

Yakınları Gazze'de esir tutulan İsrailliler otoyol kapattı
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Cumartesi akşamı, Yahudilerin kutsal Şabat günü sona erdiğinde, Tel Aviv'de üç farklı protesto eylemi gerçekleşti. İsrailli grup, Gazze'deki saldırılara tepki göstermek için Tel Aviv'de Savunma Bakanlığı binasına yakın bir yerde buluştu. "Şimdi ateşkes" yazan pankartla Kaplan Caddesi'ne çıkan göstericiler "Ne zamana kadar?", "Batı Şeria'da yerleşimci şiddetine son", "Filistinlilerin hayatı değerlidir" yazan dövizlerle slogan attı.

Aynı bölgeye, Netanyahu hükümetine istifa çağrısı yapan yüzlerce kişiden oluşan başka bir grup da geldi. İsrailli grup, havalı kornalar ve müzik aletleri eşliğinde Netanyahu hükümetine karşı sloganlar attı ve "Halk 1-Hükümet 0", "Suçlular hükümeti" yazan pankartlar gösterdi.

israil-gazze

 Hükümet aleyhtarı grup, Kaplan Caddesi'ni ara ara trafiğe kapattı. İsrail polisi, atlı ekiplerle göstericilere girerek yolu açtı. İsrail polisi, yolu tıkayan göstericilerden birini tutukladı. Gazze'de esir tutulan İsraillilerin yakınları, Tel Aviv'in ana yolu Ayalon Otoyolu'nu bir yönden bir süreliğine kapatıp burada ateş yaktı.

"Esirlerin zamanı azalıyor", "Anlaşma şimdi yapılmalı" yazan pankartlarla Netanyahu'yu "siyasi nedenlerle esirleri terk etmekle" itham eden göstericiler, sloganlarla tepki gösterdi. İsrail polisi, yolu tıkayan 5 kişiden fazlasını tutukladı.

israil-gazze

Hamas, Gazze'de 135 gün sürecek, üç aşamalı bir barış planını onayladığını duyurdu. Bu plan, esir değişimi ve ateşkesi içeriyor. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmeden sonra, Hamas'ın önerisini reddettiğini ve Gazze'nin güneyinde bulunan Refah şehrine operasyon yapmak üzere askerlere talimat verdiğini açıkladı.

Gazze'nin güneyindeki Refah şehri, zorla evlerinden edilmiş 1,4 milyon Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. Ancak İsrail ordusu, 7 Ekim'den beri Gazze'ye hava saldırılarıyla vuruyordu. Bu saldırılarda 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın toplam 28 bin 64 Filistinli hayatını kaybetti, 67 bin 611 kişi yaralandı. Binlerce kişinin enkaz altında kaldığı tahmin edilirken, sivillerin sığındığı hastane ve okullar da bombalanarak sivil altyapı yıkıldı.

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