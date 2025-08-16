AK Parti'li Yalçın'dan ABD'nin 2024 İnsan Hakları Raporu'na Tepki

Yazılı açıklamada 'taraflı ve asılsız' iddialar eleştirildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2024 İnsan Hakları Raporunda yer alan Türkiye'ye yönelik iddialara tepki gösterdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada rapordaki Türkiye'ye dair asılsız ifadeleri kabul etmediklerini belirtti.

Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti:

'Hukuk ve insan hakları gibi kavramları en başından itibaren siyasal araç haline getirip değersizleştiren bu tür sözde rapor ve çalışmaların, özgürlük ve güvenlik alanlarında ülkemize söyleyecek sözü yoktur.'

'Bu tür ısmarlama raporlar gerçeklikle bağdaşmamaktadır. Taraflı ve suçlayıcı olmak dışında pek bir içeriği kalmamış olan bu raporlar, insanlık konusunda ölçü olabilecek belgeler değildir.'

Yalçın, Türkiye'nin hukukun üstünlüğü çerçevesinde her bir vatandaşının hakkını ve güvenliğini korumak için terörle mücadelesini sürdürdüğünü ve insan hakları ile hürriyetlerini savunmaya devam edeceğini vurguladı.