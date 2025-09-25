Yalçın: 'Terörsüz Türkiye' ile 'Türkiye Yüzyılı' hedefi

Hasan Basri Yalçın, Küçükçekmece'de 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ve 'Terörsüz Türkiye' inisiyatifiyle 23 yıllık kazanımları anlattı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 16:55
AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" Küçükçekmece'de sürdü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, İstanbul'da düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında partisinin Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nda konuştu. Yalçın, iktidarın 23 yılda elde ettiği kazanımları ve gelecek vizyonunu anlattı.

Yalçın, yaz boyunca İzmir'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a kadar Türkiye'nin dört bir yanında halkla buluştuklarını belirterek, AK Parti'nin uzun süredir süregelen vatandaşla iç içe olma geleneğini sürdürdüğünü vurguladı.

"Bu ziyaretlerimiz sadece sahada olmaktan ibaret değil, aynı zamanda vatandaşımızın sorunlarını ve tavsiyelerini alarak iktidarımıza aktarmak için gerçekleştirdiğimiz kapsamlı bir programdır. Türkiye'nin en kılcal damarlarına kadar ulaşan bu çalışmalar, partimizin alışkanlık haline getirdiği ve uzun süredir sürdürdüğü bir yaklaşımı yansıtmaktadır."

Yalçın, herhangi bir seçim veya referandum dönemi olmamasına rağmen vatandaşın taleplerini dinlemeye devam ettiklerini söyleyerek, "Türkiye, 23 yıldır AK Parti iktidarıyla altyapı, sağlık ve eğitim gibi alanlarda büyük kazanımlar elde etti." ifadelerini kullandı. Şehir hastanelerinden köprülere, yollardan tünellere kadar yapılan hizmetlerin ülkeyi yaşanabilir kıldığına dikkati çekti.

Konuşmasında "Terörsüz Türkiye" girişimine de değinen Yalçın, "Türkiye, sınırları içinde ve ötesinde terörle mücadelede büyük bir başarı elde etti. Artık terör, Türkiye için akut bir sorun değildir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlatılan 'Terörsüz Türkiye' inisiyatifiyle bu sorunun tamamen ortadan kalkması hedefleniyor." dedi. Sürecin ihtiyatlı ve planlı adımlarla yürütüldüğünü belirtti ve amaçlarının "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

Yalçın, vatandaşların AK Parti'ye sorunlarını iletmesinin kendileri için en büyük övünç kaynağı olduğunu, muhalefet partilerinin ise ülkenin meselelerine dair bir vizyon ortaya koyamadığını savundu.

Toplantının ardından Hasan Basri Yalçın ve beraberindekiler, ilçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, sorunları dinledi ve görüş alışverişinde bulundu.

