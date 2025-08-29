DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48 0,3%
ALTIN
4.528,34 -0,46%
BITCOIN
4.503.306,39 2,22%

Yalova Armutlu'da Sürat Teknesi Çarptı: 70 Yaşındaki Kadın Yaralandı

İliabat Koyu'nda sürat teknesinin çarptığı Ayşe Betül Terzioğlu (70) bacaklarından yaralandı; Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sürücü A.T. serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 16:37
Yalova Armutlu'da Sürat Teknesi Çarptı: 70 Yaşındaki Kadın Yaralandı

Yalova Armutlu'da Sürat Teknesi Çarptı: 70 Yaşındaki Kadın Yaralandı

İliabat Koyu'nda denize giren kadın bacaklarından yaralandı, sürücü serbest bırakıldı

Alınan bilgiye göre, İliabat Koyu'nda denize giren Ayşe Betül Terzioğlu (70)'na, A.T. idaresindeki sürat teknesi çarptı.

Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan kadın, bacaklarından yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından polis tarafından yakalanan A.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yusuf Tekin: 4,5 Milyar Ders Kitabı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli
2
Altı Bakan İsrail'in Gazze'de Kalıcı Varlık Kararını Şiddetle Kınadı
3
2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark
4
Batı Trakyalı Türkler: Yunanistan'ın Azınlık Okullarında 'Çifte Standart' İddiası
5
Erzurum'da iş yeri kurşunlama: Zanlılardan biri tutuklandı
6
TDK'nin 'Uluslararası Diksiyon Yaz Okulu' Karaman'da Tamamlandı
7
Kamala Harris'e Gizli Servis Koruması Sonlandırıldı İddiası

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı