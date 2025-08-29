Yalova Armutlu'da Sürat Teknesi Çarptı: 70 Yaşındaki Kadın Yaralandı
İliabat Koyu'nda denize giren kadın bacaklarından yaralandı, sürücü serbest bırakıldı
Alınan bilgiye göre, İliabat Koyu'nda denize giren Ayşe Betül Terzioğlu (70)'na, A.T. idaresindeki sürat teknesi çarptı.
Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan kadın, bacaklarından yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından polis tarafından yakalanan A.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.