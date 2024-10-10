Yalova'da Bisikletli Çocuğun Talihsiz Kazası: Beyin Ölümü Gerçekleşti

Yalova'da Bisikletli Çocuğun Hayatını Kaybetmesi Üzerine Gelişmeler
Yalova'da bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki bisikletli çocuğun durumu, şehirde büyük bir üzüntüye yol açtı. Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde 3 Ekim tarihinde meydana gelen kazada, 29 yaşındaki E.Ö. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim H.'ye çarptı.
Kaza Anı ve Sonrası
Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, çarpmanın etkisiyle bisikletten savrulan İbrahim H., olay yerinde ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ailesi, çocuğunun yaşam mücadelesi vermesi için dua etti.
Hayat Mücadelesi ve Sonuç
7 gün süren tedavisinin ardından maalesef İbrahim H.'nin beyin ölümünün gerçekleştiği haberi alındı. Bu trajik durum, kaza sonrası adli mercilere de yansıdı. Otomobil sürücüsü E.Ö. olay sonrasında gözaltına alınarak, sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.