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Yalova'da Ehliyetsiz Sürücüye Para Cezası ve Araç Men Ceza

Yalova'da ehliyetsiz bir sürücü, tehlikeli sürüşü nedeniyle para cezası aldı ve aracı trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 15:10
Yalova'da Ehliyetsiz Sürücüye Para Cezası ve Araç Men Ceza

Yalova'da, trafiği tehlikeye atan ehliyetsiz otomobil sürücüsüne idari para cezası kesildi ve aracı trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık'ta bir sürücünün trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığı görüntüleri, sosyal medyada paylaşılması ve gelen ihbarlar üzerine trafik ekipleri harekete geçti. B.İ. isimli sürücü, 06 ABE 189 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken durduruldu.

Yapılan kontroller sonucunda, şüphelinin sürücü belgesinin daimi iptal olduğu belirlendi. Ekipler ayrıca, yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka ile abartılı egzoz takılı olan bu aracı trafikten men etti.

Bunun yanı sıra, araç sahibi B.İ. ile tescil plakasına cezai işlem uygulandı.

Yalova'da trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz otomobil sürücüsüne idari para cezası kesildi...

Yalova'da trafiği tehlikeye düşüren ehliyetsiz otomobil sürücüsüne idari para cezası kesildi, aracı trafikten men edildi.

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