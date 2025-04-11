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Yalova'da Enerji Gemisinin Kurtarılması İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Yalova Demir Sahası'nda karaya oturan enerji gemisi için kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 18:55
Yalova'da Enerji Gemisinin Kurtarılması İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Yalova'da Enerji Gemisinin Kurtarılması İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Yalova Demir Sahası'nda karaya oturan 289 metre uzunluğundaki enerji gemisi "KPS Orhan Ali Khan" için kurtarma çalışmaları devam etmekte.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, karaya oturan geminin kurtarılması amacıyla bölgeye Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Şark Römorkörü, KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, balık adam ekibi ve kurtarma uzmanları yönlendirildi.

Ekiplerin, karaya oturan gemiyi kurtarmak için başlattığı çalışmalar hızla sürmektedir. Yalova Valiliği, konu ile ilgili bir açıklama yaparak detayları aktardı:

"1 Nisan 2025 tarihinde Yalova Demir Sahası'nda demirli bulunan Karadeniz Powership Orhan Ali Khan isimli ticari geminin olumsuz hava koşulları nedeniyle yerinden sürüklenerek Çiftlikköy açıklarında karaya oturduğu bildirilmiştir. Olayda çevre kirliliği ya da yaralanma yaşanmazken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü incelemesinde gemide yara olmadığı tespit edilmiştir. Geminin denizden emniyeti Yalova Sahil Güvenlik TCSG-17 Komutanlığı ve Yalova Deniz Liman Şube Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır. Olayla ilgili idari inceleme sürmektedir."

Yalova Demir Sahası'nda karaya oturan "KPS Orhan Ali Khan" isimli 289 metre uzunluğundaki enerji...

Yalova Demir Sahası'nda karaya oturan "KPS Orhan Ali Khan" isimli 289 metre uzunluğundaki enerji gemisi için çalışma başlatıldı. Bölgeye Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Şark Römorkörü, KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, balık adam ekibi ve kurtarma uzmanları yönlendirildi.

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