Yalova'da Göç İdaresi Müdürü Dahil 9 Kişi Gözaltında: Rüşvet ve İrtikap Soruşturması

Yalova'da İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç. dahil 9 kişi, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarıyla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 14:07
Yalova'da Göç İdaresi Müdürü Dahil 9 Kişi Gözaltında: Rüşvet ve İrtikap Soruşturması

Yalova'da Göç İdaresi'ne Yönelik Operasyonda Gözaltı Sayısı 9'a Yükseldi

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç. ile birlikte gözaltına alınan şüpheli sayısı yeni bir yakalamanın ardından 9'a yükseldi.

Soruşturma kapsamında, kurum personelinin yabancı uyrukluların uluslararası koruma başvurularını oyaladığı, bazı kadın başvuru sahipleriyle görüşme talep ettiği, işlemleri yavaşlattığı iddiaları ile başvuru sahipleriyle hesap hareketleri bulunduğu ve tercümanların başvuruları hızlandırmak için para talep ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Yakalanan Şüpheliler ve Suçlamalar

Dün gerçekleştirilen operasyonla polis tarafından yakalanan ve emniyete götürülen şüpheliler arasında İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç., müdürlük çalışanları Emre K. ve Mesut A., tercümanlar Ahmed N. ve Yahya G., iş takipçisi Qahtan G., emlakçı Süleyman Sezer Y. ile esnaf Ali Basim Jawad B. yer aldı.

Operasyonda hakkında arama kararı bulunan ve adresinde bulunmayan İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli Gökhan D. de polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler hakkında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamaları bulunuyor.

Soruşturma kapsamında gözaltındaki kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yalova'da aralarında İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç.'nin de bulunduğu 8 kişi, polisin...

Yalova'da aralarında İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç.'nin de bulunduğu 8 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Yalova'da aralarında İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç.'nin de bulunduğu 8 kişi, polisin...

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta tünelde tıra çarpan SUV: 1 ölü, 4 yaralı
2
Tuzla'da Tersanede Patlama: 1 İşçi Öldü, 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
3
Aliyev, AGİT Dönem Başkanı Valtonen'i Kabul Etti — COP29 ve Washington Mutabakatları Görüşüldü
4
Tekirdağ Çerkezköy'de Bariyere Çarpan Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı
5
TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda 48 Ödül Sahiplerini Buldu
6
Bolu'da 5,8 büyüklüğünde deprem senaryolu tatbikat: KBRN ve arama-kurtarma seferberliği
7
Artvin Camili'de Mahsur Kalan 18 Turist Helikopterle Tahliye Edildi

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor