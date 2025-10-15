Yalova'da Göç İdaresi Müdürü Dahil 9 Kişi Gözaltında: Rüşvet ve İrtikap Soruşturması

Yalova'da Göç İdaresi'ne Yönelik Operasyonda Gözaltı Sayısı 9'a Yükseldi

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç. ile birlikte gözaltına alınan şüpheli sayısı yeni bir yakalamanın ardından 9'a yükseldi.

Soruşturma kapsamında, kurum personelinin yabancı uyrukluların uluslararası koruma başvurularını oyaladığı, bazı kadın başvuru sahipleriyle görüşme talep ettiği, işlemleri yavaşlattığı iddiaları ile başvuru sahipleriyle hesap hareketleri bulunduğu ve tercümanların başvuruları hızlandırmak için para talep ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Yakalanan Şüpheliler ve Suçlamalar

Dün gerçekleştirilen operasyonla polis tarafından yakalanan ve emniyete götürülen şüpheliler arasında İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç., müdürlük çalışanları Emre K. ve Mesut A., tercümanlar Ahmed N. ve Yahya G., iş takipçisi Qahtan G., emlakçı Süleyman Sezer Y. ile esnaf Ali Basim Jawad B. yer aldı.

Operasyonda hakkında arama kararı bulunan ve adresinde bulunmayan İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli Gökhan D. de polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler hakkında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamaları bulunuyor.

Soruşturma kapsamında gözaltındaki kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

