Yalova'da Kaçakçılık Operasyonu: Elektronik ve Tütün Ürünleri Ele Geçirildi

Yalova'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak elektronik eşya ve tütün ürünü ele geçirildi, A.Ç, Ö.E. ve S.S. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 21:40
Operasyon ve arama çalışması

Yalova'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak elektronik eşya ile tütün ürünü ele geçirildi, üç şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ele geçirilen ürünler

Bu kapsamda 2 depo ile 1 iş yerinde yapılan aramalarda; saç düzleştirici, elektrikli süpürge, ütü, epilasyon cihazı, kulaklık gibi ürünlerden oluşan 34 elektronik eşya, 40 elektronik sigara, sahte bandrol, 60 bin dolu makaron, 77 bin 400 boş makaron, 175 kilogram nargile tütünü, 407 aroma verici, 20 bin boş sigara kutusu, 2 bin 600 boş plastik nargile kutusu, 25 kilogram açık tütün ve 120 sahte etiket ele geçirildi.

Kaçak ürünlere el konuldu, kaçakçılıkla ilgisi olduğu değerlendirilen A.Ç, Ö.E. ve S.S. gözaltına alındı.

Yalova'da düzenlenen operasyonda saç düzleştirici, elektrikli süpürge, ütü, epilasyon cihazı, kulaklık gibi ürünlerden oluşan 34 elektronik eşya, 40 elektronik sigara, sahte bandrol, 60 bin dolu makaron, 77 bin 400 boş makaron, 175 kilogram nargile tütünü, 407 aroma verici, 20 bin boş sigara kutusu, 2 bin 600 boş plastik nargile kutusu, 25 kilogram açık tütün ve 120 sahte etiket ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

