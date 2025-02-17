Yalova'da Kavga: 1 Polis ve 1 Diğer Kişi Yaralandı

Yalova'nın Altınova ilçesinde çıkan kavgada 1'i polis, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 10:17
Yalova'da Kavga: 1 Polis ve 1 Diğer Kişi Yaralandı

Yalova'da Kavga: 1 Polis ve 1 Diğer Kişi Yaralandı

Yalova'nın Altınova ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan bir kavga sonucunda 1'i polis olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

İki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kalabalığı ayırmaya çalıştı. Bu esnada, havaya ateş açarak durumu kontrol altına almaya çalıştılar.

Kavga sırasında yaralananlar arasında bulunan bir polis memurunun hafif yaralandığı, diğer bir yaralının ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Yaralılar, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve yetkililer konuyla ilgili detaylı inceleme yapıyor.

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