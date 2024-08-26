Yalova'da Kayıp 2 Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Yalova'da Kayıp 2 Kişi İçin Arama Çalışmaları

Yalova'nın Armutlu ilçesinde, bir kanoyla denize açılan iki kişi için arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Hüseyin Piner (33) ve Yücel Coşkun (28), Dereağzı mevkisinden önceki gün kanoyla açıldılar, ancak Bozburun mevkisine doğru ilerlerken kayboldu.

Arama Kurtarma Aktiviteleri

Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin, hem havadan hem de denizden sürdürdüğü arama çalışmaları, kaybolan şahısların son olarak Sahil Güvenlik ile telefon görüşmesi yaparak yardım istemiş olduğu bilgisini ortaya koyuyor. Kısa bir süre sonra sinyal alınan bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, kanonun boş olduğunu tespit etti. Piner ve Coşkun'un, kanoyu terk ederek sahile yüzerek geçmeye çalışmış olabileceği düşünülüyor.

Büyük Bir Efor Harcandı

Arama kurtarma faaliyetlerine 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 dalış timi, 1 deniz polisi, 6 AFAD lastik botu, sivil toplum kuruluşları ve diğer kara unsurlarıyla birlikte toplamda 20 unsur ve 79 personel katılıyor.

Haberciye Saldırı

Olay devam ederken, kaybolanların yakınları olduğu iddia edilen bir grup, arama çalışmalarını takip eden Demirören Haber Ajansı muhabiri Zehra Baykal'a saldırdı. Kulağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Baykal, Armutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından şüphelilerden şikayetçi oldu.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan 2 kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma çalışmaları sürerken 2 arkadaşın yakınları olduğu iddia edilen bir grup, bölgede gelişmeleri takip eden Demirören Haber Ajansı muhabiri Zehra Baykal'a saldırdı. Kulağından ve çeşitli yerlerinden yaralanan Baykal, sağlık ekipleri tarafından Armutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baykal, tedavisinin ardından polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.