Yalova'da Koruma Altına Alınan 3 Kirpi Yavrusuna Özel Bakım

Yalova'da doğada bulunan 3 kirpi yavrusu, koruma altına alındı. Yalova Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu minik dostlar özel besinlerle büyütülüyor.

Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edilen kirpi yavruları, annelerine ulaşılamadığı için bakıma alındı. Henüz kendi başlarına yaşamlarını sürdürebilecek olgunluğa erişmemiş olan bu yavrular, Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından özenle korunuyor.

Veteriner hekimler tarafından ilk muayeneleri gerçekleştirilen minik kirpiler, özel yiyecek programları çerçevesinde biberonlarla besleniyor. Veteriner Hekim Betül Yüzbaşı, kirpi yavrularına klinik ortamda bakım sağladıklarını belirterek, "Doğal yaşama yeniden kazandırılıncaya kadar yavru kirpilerimizin özel mamalarla bakımını üstleniyoruz. Bu sürede kirpilerimizi gözlem altında tutacağız. Gelişimlerini tamamladıktan sonra ise uygun bir alanda doğaya salacağız." ifadelerini kullandı.

Yalova'da doğada bulunarak koruma altına alınan 3 kirpi yavrusu, özel besinlerle büyütülüyor. Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edilen kirpi yavruları, annelerine ulaşılamadığı için bakıma alındı.

Yalova'da doğada bulunarak koruma altına alınan 3 kirpi yavrusu, özel besinlerle büyütülüyor. Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edilen kirpi yavruları, annelerine ulaşılamadığı için bakıma alındı.