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Yalova'da Su Kesintisi: Köpüklenme Sebebiyle 4 Kişi Gözaltında

Yalova'da köpüklenme nedeniyle su kesintisi yaşanıyor, 4 kişi gözaltına alındı. Valilik, halk sağlığı için önlemler alıyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:32
Yalova'da Su Kesintisi: Köpüklenme Sebebiyle 4 Kişi Gözaltında

Yalova'da Su Kesintisi Devam Ediyor

Yalova'da Gökçe Barajı'nı besleyen Kurtköy Derivasyonu'nda görülen köpüklenme nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Kurtköy Derivasyonu üzerindeki hat boyunca tespit edilen köpüklenme nedeniyle tedbir amaçlı su kesintisi gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Köpüklenme ve Temizlik Çalışmaları

Başkan Gürel, köpüklenmenin dün akşam saatlerinde fark edildiğini belirterek, "Bu durumu fark eder etmez hattı kestik ve hemen olaya müdahale ettik. Şu an teknik bir temizlik çalışması yapıyoruz," dedi. Gürel, ayrıca gerekli araştırmaların emniyet ve jandarma tarafından yürütüldüğünü ifade ederek, "Bu süreçte kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Valilikten Açıklama

Yalova Valiliği, merkez ilçeye bağlı Kadıköy beldesinde şehri besleyen regülatör havuzunun köpürmesi sonucu oluşan durumu değerlendirerek, halk sağlığını korumak amacıyla tedbiren su kesintisi uygulanmasına karar verildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, "Analiz sonuçları kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır" denildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Ayrıca, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 4 kişinin ifadesini almak üzere gözaltına alındığını açıkladı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri su örnekleri alarak detaylı analiz çalışmalarına başladı. Valilik, sürecin analiz sonuçlarına ve soruşturmanın seyrine bağlı olarak ilerleyeceğini belirtti.

Valilik son olarak, Yalova halkının sağlığının en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayarak, dezenformasyon yaşanmaması adına yetkili kurumlardan gelen açıklamaların dikkate alınmasını rica etti.

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