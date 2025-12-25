Yalova'da Tonami Köprülü Kavşağı Onarımı Trafik Yoğunluğuna Yol Açtı

Yalova'da Tonami Köprülü Kavşağı onarımı trafik akışını etkiledi

Çalışmalar kent merkezinde yoğunluğa neden oluyor

Yalova'daki Tonami Köprülü Kavşağında yürütülen onarım çalışmaları nedeniyle kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

16 Aralık 2025 tarihinde başlayan köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları Kocaeli-Yalova ile Yalova-Bursa kara yolu sınırları arasında devam ediyor. Çalışmaların yaklaşık bir ay sürmesi planlanıyor.

Çalışma süresince köprüdeki trafik istikametleri sırasıyla trafiğe kapatılıyor, bu durum kent merkezindeki araç yoğunluğunu artırıyor. Özellikle işe gidiş ve çıkış saatlerinde trafik yoğunluğunun belirgin şekilde arttığı bildirildi.

Yoğunluk nedeniyle Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde uzun araç kuyrukları oluşuyor ve sürücüler gecikmelerle karşılaşıyor.

Yetkililer, çalışmaların planlanan süre içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtiyor.

YALOVA'DAKİ TONAMİ KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI'NDA ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANIYOR.