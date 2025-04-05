Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu dikkat çekti. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Samanlı köyünde gerçekleştirilen operasyonda O.E. ve G.E. isimli iki şüpheliyi yakaladı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, zanlıların uyuşturucu imal ederek satışını yaptıkları bilgisi edinildi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 194 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddeler, 2 hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, öğütme aparatı, 3 cep telefonu ve 18 bin 40 lira para ele geçirildi.

O.E. ve G.E., gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Ekipler tarafından zanlıların ikametinde yapılan aramalarda, 1 kilo 194 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 2 hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, öğütme aparatı, 3 cep telefonu ve 18 bin 40 lira ele geçirildi.