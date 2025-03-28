Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu

Yalova'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelilerin İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucuyu Çınarcık ve Çiftlikköy ilçelerinde satacaklarına dair bilgilere ulaştı.

Yakayı Ele Verdiler

Ekipler, Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesi'nde bulunan S.A, O.T. ve F.B. ile Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesi'nde yaşayan Y.B.'nin ikametleri ve üzerlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 213 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanım aparatı, 2 tabanca, 2 şarjör ve 2 fişek ile uyuşturucu kullanımı ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Aramada, 213 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 2 şarjör ve 2 fişek ile uyuşturucu kullanma ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.