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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 09:59
Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Yalova'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama Gerçekleşti

Yalova'nın uyuşturucu ile mücadelesi devam ediyor. Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen H.T.G. ve M.E. adlı iki şüpheli yakalandı.

Arama Sonuçları ve Ele Geçirilen Maddeler

Ekipler, şüphelilerin evleri ve M.E.'nin otomobilinde arama gerçekleştirdi. Uyuşturucu maddeler arama köpeği “Zeytin” ile yapılan aramalarda, toplamda 307,91 gram sentetik uyuşturucu, 3,40 gram esrar, 42 uyuşturucu hap, 6 hassas terazi ve bir öğütücü ele geçirildi.

Yasal Süreç ve Tutuklama

Cumhuriyet savcılığına sevk edilen şüphelilerden H.T.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli M.E. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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