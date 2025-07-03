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Yalova'da Yaralı Baykuş Yavrusu Tedavi Ediliyor

Yalova'da yaralı bulunan baykuş yavrusu, tedavi sonrası doğaya salınmak için gün sayıyor.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 12:08
Yalova'da Yaralı Baykuş Yavrusu Tedavi Ediliyor

Yalova'da Yaralı Baykuş Yavrusu Tedavi Altında

Yalova'da yaralı olarak bulunan bir baykuş yavrusu, tedavi sürecine alındı ve kısa süre içinde doğaya salınması planlanıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ulaşılan yavru baykuş, Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yavru Baykuşun Tedavi Süreci Başladı

Yaklaşık 1,5 aylık olduğu tahmin edilen yavru baykuş, belediye veterinerleri tarafından titizlikle bakım ve tedavi sürecine tabi tutuluyor. Veteriner hekim Betül Yüzbaşı, yavruya "Aliş" isminin verildiğini belirtti ve ekledi: "Bize teslim edildiği günden bu yana birimimizin maskotu haline geldi. Henüz uçma yeteneği gelişmediği için belirli aralıklarla kanat egzersizleri yapıyoruz. Bu sayede ilerleyen günlerde kendi başına uçabilecek duruma gelmesini hedefliyoruz."

Ayrıca, baykuş yavrusunun sağlık durumu iyi olduğu ve özel mamalarla beslendiği bildirildi. Yüzbaşı, yavrunun tedavi ve gelişim süreci tamamlandıktan sonra doğaya salınacağını ifade etti.

Yalova'da yaralı bulunan baykuş yavrusu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Yalova'da yaralı bulunan baykuş yavrusu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Yalova'da yaralı bulunan baykuş yavrusu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Yalova'da yaralı bulunan baykuş yavrusu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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