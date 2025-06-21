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Yalova'da Yaralı Su Samuru Tedavi Altına Alındı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaralı bulunan nesli tehlike altındaki su samuru, tedaviye alındı.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 17:57
Yalova'da Yaralı Su Samuru Tedavi Altına Alındı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, yaralı ve bitkin bir halde bulunan nesli tehlike altındaki su samuru, tedavi altına alındı.

Olay, Çınarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yolda yaralı bir su samuru tespit etmesiyle başladı. Hızla durumu yetkililere bildiren ekipler, olay yerine Çınarcık Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerini yönlendirdi.

Yerine ulaşan Çınarcık Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralı su samurunu dikkatle kafes içine alarak tedavi edilmek üzere koruma altına aldı. Bu tür olaylar, doğal yaşamı koruma çabalarının bir parçası olarak büyük önem taşımaktadır.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaralı halde bulunan nesli tehlike altındaki su samuru tedavi altına...

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaralı halde bulunan nesli tehlike altındaki su samuru tedavi altına alındı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaralı halde bulunan nesli tehlike altındaki su samuru tedavi altına...

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaralı halde bulunan nesli tehlike altındaki su samuru tedavi altına alındı.

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