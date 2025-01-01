Yalova'da Yılın İlk Günü Efsanevi Deniz Keyfi

Yalova’da Yeni Yılın İlk Günü Sıra Dışı Bir Etkinlik

Yalova'da, yeni yılın ilk gününde etkileyici bir etkinliğe imza atan bir grup, soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi. Hava sıcaklığının sadece 4 derece olduğu günde, cesur Yalovalılar, merkez sahilde bir araya gelerek yeni yılı kutladı.

Bir Geleneği Yaşatıyorlar

Etkinliğe katılan grup üyeleri, yılın farklı zamanlarında birlikte denize girdiklerini belirterek, yeni yılın ilk gününde de geleneği sürdürdüklerini ifade etti. Bu tuhaf ama eğlenceli aktivite, bölge halkı tarafından ilgiyle karşılandı.

Yalova sahilinde bu özel anları paylaşarak yılın ilk gününü unutulmaz kılan katılımcılar, hem eğlenip hem de yaşam dolu bir mesaj verdi.