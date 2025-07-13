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Yalova'da Zabıta Ekipleri Parkta Temizlik Yaptırdı

Yalova'da zabıta ekipleri, parkta çekirdek kabuklarını yere atan dört kişiyi tespit edip temizlik yaptırdı.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 14:22
Yalova'da Zabıta Ekipleri Parkta Temizlik Yaptırdı

Yalova'da Park Temizliği Uygulaması

Yalova'da, oturdukları parkta çekirdek kabuklarını yere atan kişilere zabıta ekipleri tarafından temizlik yaptırıldı. Çevre zabıta ekipleri, Dere Mahallesi'ndeki Abdülkadir Efendi Parkı'nda güvenlik kameralarını izleyerek bu kişileri tespit etti.

Uyarı ve Temizlik

Ekipler, parka giderek uyardıkları dört kişiden çevreyi temizlemelerini talep etti. Zabıta ekiplerinin yönlendirmesiyle bu kişiler, alandaki çekirdek kabuklarını topladı.

Ortak Sorumluluk Vurgusu

Yalova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, park ve yeşil alanların herkesin ortak kullanımında olduğu ifade edildi. Ortak alanların temiz tutulmasının hem çevre sağlığı hem de toplum bilinci açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. Ayrıca, yaz aylarında çöp ve izmarit atımı gibi kirlilik alışkanlıklarına karşı sıfır tolerans uygulanacağına dair denetimlerin artırılacağına dikkat çekildi.

Yalova'da oturdukları parkta çekirdeklerin kabuklarını yere atan kişileri güvenlik kamerasından...

Yalova'da oturdukları parkta çekirdeklerin kabuklarını yere atan kişileri güvenlik kamerasından izleyen zabıta ekipleri, bu kişilere parkı temizletti.

Yalova'da oturdukları parkta çekirdeklerin kabuklarını yere atan kişileri güvenlik kamerasından...

Yalova'da oturdukları parkta çekirdeklerin kabuklarını yere atan kişileri güvenlik kamerasından izleyen zabıta ekipleri, bu kişilere parkı temizletti.

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