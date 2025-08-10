DOLAR
Yalova'dan Gazze'ye Destek Yürüyüşü Başladı

Yalova'da 21 araçlık grup, Gazze'ye destek amacıyla Ankara'ya yürüyüşe çıktı. Protestolar tüm hızıyla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 14:51
Yalova'dan Gazze'ye Destek Yürüyüşü Başladı

Yalova'da, İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etmek amacıyla organize edilen bir grup, Ankara'da yapılacak yürüyüşe katılmak için yola çıktı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 80 kişilik kalabalık, Ankara'daki Kocatepe Camisi'nden TBMM'ye yapılacak yürüyüş için 21 araçla yola çıktı.

GÖNÜL-DER Platformu adına açıklama yapan Hacı Ömer Anlayışlı, siyonist işgal rejiminin son iki yıldır Gazze'deki insanlık onurunu hiçe saydığını belirterek, bu suçların her geçen gün arttığına dikkat çekti.

Anlayışlı, "Bir millet, dünyanın gözleri önünde yıkım, talan ve açlıkla karşı karşıya bırakılarak ölüme terk ediliyor. Bu cürümleri işleyen bir avuç siyonistin karşısında, zulümlere sessiz kalan tüm insanlık ve İslam ülkeleri büyük bir vebal altındadır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, işgal rejiminin Gazze'de açlığı silah olarak kullandığını ve yardım noktalarının birer katliam alanına dönüştüğünü vurguladı.

Anlayışlı, "Gazze'de 2 milyondan fazla kardeşimiz, yüksek derecede gıda güvensizliği ile karşı karşıya. 600 bine yakın kişi aşırı açlıktan dolayı hastalıklara yakalanmış durumda. Açlıktan katledilen her bireyin vebali tüm insanlığın boynundadır" dedi.

Bu duygu ve düşüncelerle Yalova Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Anadolu Sivil Toplum Platformu'nda yer alan kuruluşlarla birlikte 'Anadolu'dan Meclis'e, Meclis'ten Gazze'ye İnsani Koridor' konusu ile ilgili bir çağrıda bulunmak amacıyla Ankara'ya gidiyor.

Yürüyüşe katılacak gönüllüler, bilgilendirmelerin ardından araçlarına binerek Ankara'ya doğru yola çıktılar.

Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 80 kişilik grup, Ankara'da Kocatepe Camisi'nden TBMM'ye yapılacak yürüyüşe katılmak üzere 21 araçla kentten hareket etti. GÖNÜL-DER Platformu adına Hacı Ömer Anlayışlı, açıklama yaptı.

