DOLAR
41,25 -0,22%
EURO
48,38 -0,56%
ALTIN
4.766,41 -1,61%
BITCOIN
4.572.659,95 -0,45%

Yalova merkezli sahte belge çetesinde tutuklu sayısı 20’ye çıktı

Yalova merkezli sahte belge çetesine yönelik üçüncü dalga operasyonda 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı; toplam tutuklu sayısı 20’ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 20:01
Yalova merkezli sahte belge çetesinde tutuklu sayısı 20’ye çıktı

Yalova merkezli sahte belge operasyonunda tutuklu sayısı 20'ye çıktı

Üçüncü dalga operasyonla 4 ilde eş zamanlı yakalama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve rüşvet suçlarına ilişkin ülke genelinde faaliyet gösteren bir suç örgütü tespit edildi.

Soruşturma kapsamında örgütün, 7 Kasım 2024 tarihinden itibaren yürütülen titiz çalışmalar neticesinde Yalova, İstanbul, Ordu, Antalya ve Bursa illerinde gayrimenkulü çok olan şirketleri hedef aldığı belirlendi. Alınan tedbirlerle yaklaşık 50 milyar lira değerindeki 8 şirkete ait gayrimenkulün satışının engellendiği ifade edildi.

Örgütün sahte evrak ürettiği ofisin belirlenmesinin ardından, daha önce düzenlenen operasyonlarda 17 Aralık 2024 ve 13 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılan operasyonlarla örgüt lideri dahil 17 şüphelinin tutuklandığı hatırlatıldı.

Soruşturmanın devamında MASAK verilerinin de incelenmesiyle, 2 Eylül 2025 günü Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Bitlis illerinde örgüt üyesi olduğu tespit edilen A.U, M.K, L.S, C.İ, İ.A. ve H.Ç. isimli kişiler eş zamanlı üçüncü dalga operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 20 adet dijital materyal, 4 adet noter evrakı (suçta kullanıldığı değerlendirilen) ve 10 adet banka/kredi kartı ele geçirildi. 4 Eylül 2025 günü adli mercilere sevk edilen şüphelilerden A.U, M.K. ve H.Ç. hakkında adli kontrol tedbir kararı uygulanırken, L.S, C.İ. ve İ.A. tutuklandı.

Valilik açıklamasında, suç örgütüne yönelik düzenlenen üç operasyon kapsamında toplamda 34 şüphelinin gözaltına alındığı, 20 şüphelinin tutuklandığı ve 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbir kararı uygulandığı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkentte Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürülen Müesser Ünal Defnedildi
2
Şen: Türkiye Yüzyılı'nın Tacı 'Terörsüz Türkiye' Olacak
3
Bursa'da Karavandan Kamyona Sıçrayan Yangın Söndürüldü
4
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile AB Temsilcisi Kallas Doha'da Gazze için Ateşkes Çağrısı
5
Yılmaz Tunç Hakkari'de: Terörsüz Türkiye ile İstihdam ve Turizm Hedefi
6
Netanyahu Mısır'ı Hedef Aldı: Gazze'den 'Gönüllü Göç' Tartışması
7
Ürdün: Netanyahu'nun Gazze'den Filistinlilerin Göçe Zorlanması Uluslararası Hukuk İhlali

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire