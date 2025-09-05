Yalova merkezli sahte belge çetesinde tutuklu sayısı 20’ye çıktı

Yalova merkezli sahte belge operasyonunda tutuklu sayısı 20'ye çıktı

Üçüncü dalga operasyonla 4 ilde eş zamanlı yakalama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve rüşvet suçlarına ilişkin ülke genelinde faaliyet gösteren bir suç örgütü tespit edildi.

Soruşturma kapsamında örgütün, 7 Kasım 2024 tarihinden itibaren yürütülen titiz çalışmalar neticesinde Yalova, İstanbul, Ordu, Antalya ve Bursa illerinde gayrimenkulü çok olan şirketleri hedef aldığı belirlendi. Alınan tedbirlerle yaklaşık 50 milyar lira değerindeki 8 şirkete ait gayrimenkulün satışının engellendiği ifade edildi.

Örgütün sahte evrak ürettiği ofisin belirlenmesinin ardından, daha önce düzenlenen operasyonlarda 17 Aralık 2024 ve 13 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılan operasyonlarla örgüt lideri dahil 17 şüphelinin tutuklandığı hatırlatıldı.

Soruşturmanın devamında MASAK verilerinin de incelenmesiyle, 2 Eylül 2025 günü Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Bitlis illerinde örgüt üyesi olduğu tespit edilen A.U, M.K, L.S, C.İ, İ.A. ve H.Ç. isimli kişiler eş zamanlı üçüncü dalga operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 20 adet dijital materyal, 4 adet noter evrakı (suçta kullanıldığı değerlendirilen) ve 10 adet banka/kredi kartı ele geçirildi. 4 Eylül 2025 günü adli mercilere sevk edilen şüphelilerden A.U, M.K. ve H.Ç. hakkında adli kontrol tedbir kararı uygulanırken, L.S, C.İ. ve İ.A. tutuklandı.

Valilik açıklamasında, suç örgütüne yönelik düzenlenen üç operasyon kapsamında toplamda 34 şüphelinin gözaltına alındığı, 20 şüphelinin tutuklandığı ve 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbir kararı uygulandığı belirtildi.