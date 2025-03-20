Yalova Valiliği'nden Sahipsiz Köpek Saldırısına İlişkin Açıklama

Yalova Valiliği, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk için adli ve idari sürecin başlatıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 20:41
Yalova Valiliği'nden Sahipsiz Köpek Saldırısına İlişkin Açıklama

Yalova Valiliği, geçtiğimiz gün sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Halit Hamo ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Valilik, hem adli hem de idari süreçlerin başlatıldığını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, sahipsiz hayvanların toplanması için belediyeler ve İl Özel İdaresi'ne gerekli talimatların verildiği ve sürenin tanındığı belirtildi. Açıklamada, "Sokak hayvanları tarafından saldırıya uğrayan küçük yavrumuz için hem adli hem de idari süreç başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Valilik, ayrıca toplanan hayvanların en iyi şartlarda bakılabilmesi için doğal yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla altyapı çalışmalarına ivedilikle başlanması gerektiğine dikkat çekti. Bu alanlarda besleme noktalarının kurulması yönünde talimat verildi. Tehlikeli veya saldırgan hayvanların tespit edilmesi durumunda, vatandaşların 112'yi arayarak ihbarda bulunmaları ve buralardan gelen çağrıların ilgili kurumlara yönlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde sahipsiz hayvanlarla ilgili tüm görev ve sorumlulukların il ve ilçelerdeki belediyelere, köylerde ise İl Özel İdaresine ait olduğu hatırlatıldı. Bu konuda tüm ilgili kurumlara gerekli talimatların verildiği ve sürecin titizlikle takip edileceği vurgulandı.

Olayın Detayları

Olay, 18 Mart tarihinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yuva Sokağı'nda meydana geldi. Halit Hamo, ailesinden aldığı harçlıkla bakkala gitmek için evinden çıktığı sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Yaralı çocuk, köpekler tarafından boş bir arsaya sürüklenerek yaralandı. Çocuğun durumu, ağabeyi Uğur Akbulut tarafından fark edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halit Hamo'ya müdahale ettikten sonra, ağır yaralı çocuğu Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Halit Hamo, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yalova'da bakkala giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk ağır...

Yalova'da bakkala giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Yalova'da bakkala giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk ağır...

Yalova'da bakkala giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

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