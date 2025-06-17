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Yamaç Paraşütünde Klarnet Konseri: Müzisyen Havada Performans Sergiledi

Tekirdağ'da yamaç paraşütü yaparken klarnet çalan Yaşar Gümüş, unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 13:21
Yamaç Paraşütünde Klarnet Konseri: Müzisyen Havada Performans Sergiledi

Yamaç Paraşütüyle Eşsiz Deneyim

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesini ziyaret eden Yaşar Gümüş, yamaç paraşütü yaparken klarnet çalarak gökyüzünde unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Uçmakdere'de Eğlenceli Bir Sürpriz

Arkadaşlarıyla birlikte Uçmakdere Mahallesinde bulunan Ganos Dağı eteklerinde yamaç paraşütü yapanları izleyen Gümüş, bu heyecan verici aktiviteyi kendisi de denemek istedi. Yamaç paraşütü eğitmeni Gökhan Baran ile birlikte 600 metre yükseklikteki pisti hazırladıktan sonra tandem uçuşa geçti.

Havada, geleneksel bir Türk müziği parçası olan "gamzedeyim deva bulmam" şarkısını klarnetle çalan Gümüş, yaklaşık 20 dakika boyunca gökyüzünde süzüldü ve uçuşunu başarıyla tamamladı.

"Bir Deneyim Olmaktan Öte"

Uçuş sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Gümüş, yamaç paraşütüyle klarnet çalmanın kendisi için oldukça farklı bir deneyim olduğunu ifade etti. "Havaya girmeden önce klarnetimin yanıma alıp almayacağımı düşündüm ve sonunda uçuş esnasında çalmaya karar verdim. Çok güzel bir deneyimdi," dedi.

Yükseklik Korkusuna Rağmen Başarılı Uçuş

Yamaç paraşütü eğitmeni Gökhan Baran, yaşadığı bu deneyimin kendisi için de farklı olduğunu belirterek, "İlk defa enstrüman çalan birisiyle uçuş gerçekleştirdik. Müzisyenin yükseklik korkusu olmasına rağmen harika bir performans sergiledi," diye konuştu. Baran, herkesin yamaç paraşütü deneyimini yaşamasını istediğini de sözlerine ekledi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine gezmeye gelen Yaşar Gümüş, yamaç paraşütüyle uçarken klarnet...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine gezmeye gelen Yaşar Gümüş, yamaç paraşütüyle uçarken klarnet çaldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine gezmeye gelen Yaşar Gümüş, yamaç paraşütüyle uçarken klarnet...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine gezmeye gelen Yaşar Gümüş, yamaç paraşütüyle uçarken klarnet çaldı.

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