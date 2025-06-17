Yamaç Paraşütüyle Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya 238 Kilometre Uçtu

Ekstrem Spor Tutkunu Yılmaz Cansarı'nın Başarılı Uçuşu

46 yaşındaki Yılmaz Cansarı, yamaç paraşütü ile Kahramanmaraş’tan Şanlıurfa’ya 238 kilometreyi 7 saat 21 dakikada kat ederek büyük bir başarıya imza attı. Uçuşunu, Viranşehir’de bir tarlaya iniş yaparak tamamladı.

Hedef: Göbeklitepe ve Harran Kubbeleri

Cansarı, uçuş sonrası yaptığı açıklamada hedefinin Göbeklitepe ve Harran’daki ünlü kubbeler olduğunu ifade etti. Akaryakıt istasyonlarının teknik kurulumu ile ilgilenen Cansarı, hazırlık süreçlerinin önemine dikkat çekti.

Uçuş Öncesi Hazırlık Süreci

Uçuş şartlarının iyi analiz edilmesi gerektiğini belirten Cansarı, uçuş sırasında sıvı dengesine dikkat ettiğini, “Gece saat 23.00'ten sonra sıvı tüketmiyoruz, sabah hafif bir kahvaltı yapıp yanıma hurma alıyorum.” diyerek detayları paylaştı.

Yükselirken Doğanın Keyfini Çıkarıyor

Kahramanmaraş'taki hazırlıklarının ardından havalanan Cansarı, Fırat Nehri üzerinden 2.500 metre, Halfeti bölgesinde ise 4.200 metreye kadar çıkarak uçuşunu sürdürdü. Bu süreçte doğa manzaralarını kameraya almaktan keyif aldığını belirtti.

Viranşehir'de Sıcak Karşılama

Cansarı, iniş sonrası Viranşehir halkının sıcak ilgisiyle karşılaştığını, kendisine yöneltilen “Nereden geldiniz, nasıl geldiniz?” gibi soruların oldukça ilginç olduğunu ifade etti. Uçuş boyunca enerji kaybını önlemek amacıyla özellikle hurma tükettiğini belirten Cansarı, bu süreçte düşük sıcaklıkla başa çıkmanın zorluğuna da dikkat çekti.

Gelecek Hedefleri

Cansarı, Şanlıurfa’da yaşayan kardeşini havada iken aradığını ve birlikte yemek yediklerini belirtirken, “Bundan sonraki hedefim Göbeklitepe ile Harran'daki ünlü kubbelere paraşütle inmek.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Kahramanmaraş’tan almayı planladığı şoklanmış dondurmaları kendisini karşılayacak olanlara ikram etmek istediğini sözlerine ekledi.

Kahramanmaraş'tan yamaç paraşütüyle 7 saat 21 dakikada 238 kilometre yol kat ederek Şanlıurfa'ya indiğini belirten 46 yaşındaki Yılmaz Cansarı, şimdiki hedefini "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ve Harran'daki ünlü kubbeler olarak belirledi.