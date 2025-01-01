Yaman Yücel Metin, Yılbaşında Polislere Çikolata İkram Etti

Karaman'da Duygusal Bir Yılbaşı Kutlaması

Karaman'da ilkokul 3. sınıf öğrencisi Yaman Yücel Metin, yeni yılın ilk saatlerinde görevli polislere çikolata dağıtarak samimi bir kutlama gerçekleştirdi. Karaman-Mersin yolu üzerindeki polis uygulama noktasına, ailesiyle birlikte gelen 9 yaşındaki Yaman, emniyet mensuplarının yeni yılını kutladı.

Oğuldan Annesine Anlamlı Talep

Yaman'ın annesi Gülsen Metin, son 3 yıldır her yılbaşında böyle bir gelenek başlatan oğlunun, trafik uygulama noktasında gördüğü polislerden çok etkilendiğini dile getirdi. Annesi, "Oğlum, Yaman'ın isteğiyle çikolata dağıtıyoruz, çok mutlu şekilde eve dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Geleceğin Polisine Destek

Yaman Yücel Metin'in, polis olma hayalini de dile getirdiği öğrenildi. İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ve polislerle hatıra fotoğrafı çektiren Yaman, ayrıca bir süre polis aracıyla gezdirildi. Bu anlamlı etkinlik, Karaman’da polislere ve halka duygu dolu anlar yaşattı.

Karaman'da ilkokul 3. sınıf öğrencisi Yaman Yücel Metin, yılbaşı gecesi uygulama noktasında görevli polislere çikolata dağıttı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan (sağ 3), görevli polisler ve Yaman, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karaman'da ilkokul 3. sınıf öğrencisi Yaman Yücel Metin, yılbaşı gecesi uygulama noktasında görevli polislere çikolata dağıttı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan (sağ 3), görevli polisler ve Yaman, hatıra fotoğrafı çektirdi.