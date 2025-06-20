Yangında Hayatını Kaybeden Mühendisin Adı Okulda Yaşatılacak

Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybeden Mühendis Anıldı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen felakette hayatını kaybeden makine mühendisi Alp Mercan'ın adı, Çanakkale'deki Gazi Ortaokulu'nda oluşturulan yenilikçi sınıfa verildi. Yangında kaybedilen Mercan için düzenlenen törende, öğrenciler unutulmaz bir gösteri sundu.

Vali Toraman'dan Anlamlı Mesaj

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, törendeki konuşmasında Alp Mercan'ın mesleki başarılarını vurgulayarak, "Mercan'ın yangındaki kahramanlığı asla unutulmayacak," dedi. Vali, ayrıca öğrencilerin bu yeni sınıfta eğitim alırken Alp'i örnek alarak iyi bir insan ve vatandaş olma yolunda ilerleyeceklerini belirtti.

Anne Mercan: "Oğlumun Adı Umutla Yaşayacak"

Anne Ceyhan Mercan, oğlunun isminin burada yaşatılmasının acılarını hafifletmese de kalplerinde onur duygusu oluşturacağını söyledi. Anne Mercan, "Bu okulda yetişecek çocukların bilgiyle birlikte vicdanla da büyüyerek Alp'in adını yaşatacaklarına inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Öğrenciler Karne Aldı

Törende konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi ve sınıf gezildi. Çanakkale Valisi Toraman, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta ve Ceyhan Mercan, törene katılan öğrencilere karne dağıttı.

82 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı

Çanakkale’deki eğitim kurumlarında, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 82 bin 660 öğrenci karne aldı. Bu öğrenci sayısı, 10 bin 861 okul öncesi, 25 bin 802 ilkokul, 24 bin 152 ortaokul ve 21 bin 845 ortaöğrenim kurumlarında eğitim gören çocuklardan oluşmaktadır.

Arkadaşlıklarının Sonunda Trajik Bir Kaybı Yaşandı

Yangında hayatını kaybeden Alp Mercan (25) ve arkadaşı, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Yiğit Gençbay (25), kayak tatili için Grand Kartal Otel'de konaklıyordu. 21 Ocak'ta sabaha karşı çıkan yangın sırasında, dumanlar arasında cesurca hareket ederek mahsur kalanları kurtarmak için otele geri dönerken hayatlarını kaybettiler.

Yiğit Gençbay ile Alp Mercan, Ankara'da düzenlenen cenaze törenleriyle son yolculuklarına uğurlandı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren makine mühendisi Alp Mercan'ın adı, Çanakkale'deki Gazi Ortaokulu'nda oluşturulan yenilikçi sınıfa verildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve beraberindekiler, kurdele kesimi gerçekleştirdi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren makine mühendisi Alp Mercan'ın adı, Çanakkale'deki Gazi Ortaokulu'nda oluşturulan yenilikçi sınıfa verildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve beraberindekiler, kurdele kesimi gerçekleştirdi.