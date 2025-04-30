Yangında Hayatını Kaybedenler İçin TBMM'de Duygusal Dinleme

TBMM Yangın Araştırma Komisyonu, Aileleri Dinledi

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınıyla ilgili araştırma komisyonu, Grand Kartal Otel'deki olayda hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya geldi. Komisyon, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı ve hayatını kaybedenlerin 57 yakınının davet edildiği toplantıda duygusal anlar yaşandı.

Hilmi Altın: "Otel Arazisi Anıta Dönüştürülsün"

Yangında eşini ve kızını kaybeden Hilmi Altın, yangın dosyasını detaylıca incelediklerini belirterek, "İnsan eliyle yapılmış tarifsiz bir acı yaşadık" dedi. Altın, komisyon üyelerinden tarihe geçecek bir çalışma yapmalarını talep etti ve "O otelin arazisi bir daha asla turizme açılmayacak şekilde ibretlik olarak anıta dönüştürülsün" ifadesini kullandı.

Yavaş İlerleyen Süreçlere Tepki

Yangında oğlunu kaybeden Zeynep Kotan, adli sürecin yavaş ilerlediğini vurgulayarak, "Aile Yılı'nda en büyük aile katliamını yaşadık" dedi. Komisyon üyelerinden duruşmalarda yanlarında olmalarını isteyen Kotan, adalet arayışını sürdürme kararlılığını dile getirdi.

Eray Bağcı: "Dava Kaza Değil, Cinayet"

Yangında oğlunu kaybeden Eray Bağcı, bunun bir kaza değil, bir cinayet olduğunu belirterek "Sorumluların cezalarını çekmesini istiyoruz" dedi. Bu olaydan sonra başka bir otelin faaliyete geçmesine izin verilmemesini talep etti.

Duygu Can'ın Duygusal Anıları

Yangında iki çocuğunu kaybeden Duygu Can, oğlunun kendisine bıraktığı ses kaydından bahsederek, "Oğlum, ‘Anne seni seviyorum’ dedi. Benim çocuğum öleceğini bile bile bu kaydı bıraktı" diye konuştu.

Adalet Talebi Yükseliyor

Yangında ablasını ve yeğenlerini kaybeden Mahmut Türkay, yaşamını yitirenlere şehit statüsü verilmesini istedi. Yangının meydana geldiği otelde güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu vurgulayan Eylem Şahintürk, "Alarm ve yangın merdiveni yoktu" ifadesini kullandı.

Komisyona Güven Vurgusu

Komisyon Başkanı Selami Altınok, "Adil bir raporu hazırlayacağız" diyerek, adaletin tecelli edeceğine olan inancını dile getirerek, "Bu mücadeleyi 78 canımız için birlikte vereceğiz" dedi. Toplantı sonunda, komisyonun çalışma süresinin uzatılması için 1 aylık ek süre talep edildi ve kabul edildi.

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Grand Kartal Otel'deki yangında yaşamını yitirenlerin yakınlarını dinledi.

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Grand Kartal Otel'deki yangında yaşamını yitirenlerin yakınlarını dinledi.